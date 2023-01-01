'ميتا' تتخذ قرارا حاسما بشأن عودة ترامب إلى فيسبوك

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير أن شركة "ميتا" الأمريكية (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف) تستعد لحسم خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت ستسمح بإعادة ‏حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".‏

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وتم تعليق حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، بسبب التحريض على العنف، بعد فترة وجيزة من اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2021.



وقالت "ميتا" التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، في وقت سابق، إنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح لترامب بالعودة بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومع ذلك، من المتوقع الآن الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق من الشهر.

سبوتنيك

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