'ميتا' تتخذ قرارا حاسما بشأن عودة ترامب إلى فيسبوك

الوكيل الإخباري - كشفت تقارير أن شركة "ميتا" الأمريكية (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف) تستعد لحسم خلال الفترة المقبلة ما إذا كانت ستسمح بإعادة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام".
وتم تعليق حسابات ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام"، بسبب التحريض على العنف، بعد فترة وجيزة من اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول في العاصمة الأمريكية واشنطن في يناير/ كانون الثاني 2021.
وقالت "ميتا" التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار، في وقت سابق، إنها ستقرر ما إذا كانت ستسمح لترامب بالعودة بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، ومع ذلك، من المتوقع الآن الإعلان عن هذا القرار في وقت لاحق من الشهر.
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