الثلاثاء 2025-07-08 04:25 م
 

"ميتا" تجند رئيس الذكاء الاصطناعي في "أبل"

فل
تعبيرية
 
الثلاثاء، 08-07-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري-   رومينغ بانغ، رئيس نماذج الذكاء الاصطناعي في "أبل"، غادر الشركة للانضمام إلى "ميتا"، في خطوة تعزز وحدة الذكاء الاصطناعي الفائق التي يشرف عليها مارك زوكربيرغ.

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بانغ كان مسؤولًا عن تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي في "أبل" مثل تلك التي تدعم ميزات "Apple Intelligence"، إلا أن هذه النماذج لم تصل بعد لمستوى منافسيها مثل "OpenAI"، و"Anthropic"، و"Meta".


تشير التقارير إلى أن مغادرته قد تكون بداية لانسحابات أخرى من قسم الذكاء الاصطناعي في "أبل"، بينما تستمر "ميتا" في استقطاب كبار المواهب من عمالقة التكنولوجيا لتعزيز قدراتها في الذكاء الاصطناعي المدمج على الأجهزة.

 

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