ميتا تحظر المواضيع الحساسة من "بحث" ثريدز

الوكيل الإخباري- بدأ تطبيق ثريدز بحظر عمليات البحث عن عدد من الكلمات التي يحتمل أن تكون حساسة، بما في ذلك "اللقاحات" و"كوفيد" وأشكال أخرى من الكلمات، التي تم ربطها سابقاً بمعلومات مضللة على منصة ميتا.



وتهدف القيود الجديدة لمنع المحتوى المثير للجدل من الانتشار على أحدث تطبيقات ميتا، وقامت الشركة بحظر عدد من المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات، بما في ذلك "كوفيد" و"فيروس كورونا" و"كوفيد-19" و"اللقاحات" و"لقاحات فيروس كورونا"، بالإضافة إلى المصطلحات الأخرى المرتبطة بمحتوى قد يكون بغيضاً مثل الدماء .



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