«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

الوكيل الإخباري- أعلنت مجموعة «ميتا» الأميركية، المالكة خصوصاً لتطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، ليل (الاثنين) أنّها فرضت حظراً على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم، وذلك تجنّباً لأيّ «نشاط تدخلي أجنبي».



وقالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة.

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