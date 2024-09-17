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«ميتا» تحظر وسائل الإعلام الحكومية الروسية على منصاتها

من المصدر
من المصدر
الثلاثاء، 17-09-2024 08:06 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت مجموعة «ميتا» الأميركية، المالكة خصوصاً لتطبيقات «فيسبوك» و«إنستغرام» و«واتساب»، ليل (الاثنين) أنّها فرضت حظراً على استخدام وسائل الإعلام الحكومية الروسية لمنصاتها في سائر أنحاء العالم، وذلك تجنّباً لأيّ «نشاط تدخلي أجنبي».

وقالت إن وسائل الإعلام هذه تستخدم تكتيكات مخادعة لتنفيذ عمليات تأثير مع الإفلات من الرصد على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجموعة.

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وأكدت المجموعة، في بيان مكتوب، أن الحظر أتى «بعد دراسة متأنية»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويأتي هذا الحظر بعيد اتّهام وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الجمعة، وسيلة الإعلام الروسية الحكومية «آر تي» بالقيام بأنشطة مزعزعة للاستقرار، معتبراً أنّها تحولت إلى «فرع» للاستخبارات الروسية.

 
gnews

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