"ميتا" تختبر اشتراكًا مأجورًا في واتساب بميزات تخصيص جديدة

10:52 ص

الوكيل الإخباري- تعمل شركة Meta Platforms على تطوير نموذج اشتراك مأجور جديد داخل تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp، قد يُطرح مستقبلًا تحت اسم "واتساب بلس" (WhatsApp Plus)، في خطوة تهدف إلى تقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدمين مقابل رسوم اختيارية، مع الإبقاء على النسخة الأساسية من التطبيق مجانية لمليارات المستخدمين حول العالم. اضافة اعلان





وتشير تقارير حديثة إلى أن الاشتراك الجديد ما يزال قيد الاختبار في النسخ التجريبية من التطبيق، حيث سيمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى مجموعة من أدوات التخصيص المتقدمة وخيارات إضافية لإدارة المحادثات.



وبحسب المعلومات المتاحة، لن يؤثر الاشتراك الجديد على تجربة الاستخدام الأساسية للتطبيق، إذ سيظل إرسال الرسائل وإجراء المكالمات واستخدام المزايا الرئيسية متاحًا مجانًا للجميع.



وسيقتصر الاشتراك المأجور على تقديم مزايا إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في تخصيص التطبيق بشكل أعمق أو التحكم بصورة أكبر في طريقة إدارة محادثاتهم.



ومن المتوقع أن يتضمن الاشتراك المحتمل مجموعة من المزايا، أبرزها:



سِمات مخصصة لواجهة التطبيق والمحادثات.



حزم ملصقات حصرية للمشتركين.



أيقونات مختلفة للتطبيق يمكن تغييرها حسب رغبة المستخدم.





