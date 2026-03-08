"ميتا" تختبر اشتراكًا مأجورًا في واتساب بميزات تخصيص جديدة

وتشير تقارير حديثة إلى أن الاشتراك الجديد ما يزال قيد الاختبار في النسخ التجريبية من التطبيق، حيث سيمنح المشتركين إمكانية الوصول إلى مجموعة من أدوات التخصيص المتقدمة وخيارات إضافية لإدارة المحادثات.
وبحسب المعلومات المتاحة، لن يؤثر الاشتراك الجديد على تجربة الاستخدام الأساسية للتطبيق، إذ سيظل إرسال الرسائل وإجراء المكالمات واستخدام المزايا الرئيسية متاحًا مجانًا للجميع.
وسيقتصر الاشتراك المأجور على تقديم مزايا إضافية للمستخدمين الذين يرغبون في تخصيص التطبيق بشكل أعمق أو التحكم بصورة أكبر في طريقة إدارة محادثاتهم.
ومن المتوقع أن يتضمن الاشتراك المحتمل مجموعة من المزايا، أبرزها:
سِمات مخصصة لواجهة التطبيق والمحادثات.
حزم ملصقات حصرية للمشتركين.
أيقونات مختلفة للتطبيق يمكن تغييرها حسب رغبة المستخدم.
