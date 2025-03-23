"ميتا" تختبر ميزة جديدة.. ما هي؟

الوكيل الإخباري- تواصل شركة ميتا دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطبيقاتها، حيث بدأت حاليًا في اختبار ميزة جديدة لإنشاء التعليقات تلقائيًا على منشورات إنستغرام.

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الميزة تتيح للمستخدمين الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لاقتراح تعليقات على المنشورات. عند التفاعل مع المنشور، سيظهر خيار "الكتابة بمساعد ميتا Write with Meta AI" بجانب شريط النص، مما يتيح للمستخدم الحصول على ثلاثة اقتراحات لتعليقات تولدها الخوارزميات بناءً على محتوى الصورة المنشورة. وإذا لم تعجب المستخدم الخيارات المقترحة، يمكنه إعادة التحديث للحصول على تعليقات جديدة.



في تصريح لموقع "تك كرانش"، أكد متحدث باسم ميتا اختبار هذه الميزة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لجعل تجربة الاستخدام أكثر متعة وفائدة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب التطبيق.



على الرغم من ذلك، قد تواجه هذه الميزة بعض الاعتراضات من المستخدمين الذين يفضلون التفاعلات الطبيعية والأصيلة على المنصة، خاصة في ظل تزايد رغبة المستخدمين في العودة إلى تجربة أكثر أصالة وأقل تصنعًا على إنستغرام.



لم تكشف ميتا بعد عن تاريخ طرح الميزة بشكل رسمي، لكن بالنظر إلى اختبارها لميزة مشابهة في فيسبوك العام الماضي، يُحتمل أن يكون هذا جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في منصات التواصل الاجتماعي.