"ميتا" تزيل 10 ملايين حساب من فيسبوك بسبب المحتوى الزائف

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ميتا أنها حذفت نحو 10 ملايين حساب من منصة فيسبوك خلال النصف الأول من عام 2025، بسبب انتحالها لهويات صناع محتوى بارزين، في إطار حملة أوسع لمكافحة المحتوى المزعج وغير الأصلي.

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وبحسب تقرير نقلته شبكة CNBC واطلعت عليه "العربية Business"، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود "ميتا" لتحسين جودة محتوى المنصة، وتقديم موجز أخبار أكثر أصالة وصلَة بالمستخدمين. وركّزت الحملة على إزالة الحسابات التي تنشر محتوى عشوائيًا، وتستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لإعادة تدوير الصور ومقاطع الفيديو دون الإشارة إلى المصدر الأصلي.



كما كشفت "ميتا" عن اتخاذ إجراءات ضد أكثر من 500 ألف حساب انتهجت سلوكًا زائفًا أو نشرت تعليقات مزعجة، من خلال تقليل الظهور والتفاعل مع محتواها، للحد من قدرتها على تحقيق أرباح.



وقالت الشركة إنها طوّرت تقنيات متقدمة لكشف المحتوى المكرر ومقاطع الفيديو المعاد استخدامها، وتقييد انتشارها على المنصة.



تأتي هذه الخطوة تزامنًا مع إعلان الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ عن خطط لإنفاق مئات المليارات من الدولارات على بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، بهدف تطوير أول "ذكاء فائق" خلال العام المقبل.



وفي السياق ذاته، أعلنت منصات أخرى مثل يوتيوب عن تغييرات مشابهة، تمنع المحتوى المُكرر والمُنتج بكميات كبيرة عبر الذكاء الاصطناعي من تحقيق الدخل.