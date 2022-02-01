الثلاثاء 01-02-2022
الوكيل الاخباري

اعتبارا من اليوم في السعودية.. الجرعة التنشيطية شرط المحصن لفئة محددة

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا بعد خطوة من غازبروم الروسية

ماذا سيحدث إذا تخلت الدول الغنية عن نصف لقاحات كوفيد-19؟

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

مصدر حكومي يؤكد: لن نلجأ لإلغاء الإجراءات الصحية أسوة ببعض الدول الأوروبية

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

مركز فيكتور يعلن توريد لقاح إيبي فاك كورونا إلى الخارج

كورونا في روسيا.. 125 ألف إصابة جديدة وسط تباطؤ وتيرة تفشي الوباء

مهيدات: خفض اسعار 20 دواء خاص بكورونا واجازة 10 لقاحات في الأردن

179 ألف طالب تلقى لقاح كورونا حتى الآن

الثلاثاء، 01-02-2022 01:50 م

ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

554ac9c8-daed-4319-af79-d0fde03c8bc0_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري-أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، عن جلب الصور الرمزية الثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام والرسائل المباشرة وتحديث الصور الرمزية في فيسبوك وماسنجر.

ويمكن للأشخاص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الظهور على أنهم ذواتهم الافتراضية في الملصقات ومشاركات الخلاصة وصور الملف الشخصي عبر فيسبوك والمزيد من خلال منصات ميتا، بما في ذلك منصة Quest VR.

وتشمل الصور الرمزية الجديدة أشكال وجه جديدة وأجهزة مساعدة مثل غرسات القوقعة وأدوات السمع التي توضع فوق الأذن بألوان متعددة والكراسي المتحركة لتكون أكثر شمولاً للمستخدمين ذوي الإعاقة.

وتعمل الشركة أيضًا على تحسين مظهر الصور الرمزية من خلال تعديل أشكال معينة للوجه لجعلها تبدو أكثر واقعية. وتقول الشركة إنها تخطط لمواصلة إضافة المزيد من العناصر إلى محرر الصور الرمزية.

وقالت الشركة: "منذ الكشف عن رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس في Connect 2021، واصلنا بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية والبناء نحو مستقبل حيث يمكنك الجلوس في نفس الغرفة مع أحبائك الذين هم على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم".

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fc60ba68-4799-4fe1-be92-134e1e5db3c7_16x9_1200x676 (1)

إطلاق أول قارب طائر في العالم يعمل بالطاقة النظيفة في دبي

61f7ba374236040c68327af9

فيسبوك يحذّر مستخدمي محادثات مسنجر المشفرة عند تعرضهم لاختراق الخصوصية

61f790c24c59b7487b61b547

حكومة مقاطعة نوفوسيبيرسك تعلن وقوع هجوم DDoS على خوادمها

81ebaa20-0ede-4350-aa64-a025e54a55f7_16x9_1200x676

تلفازك الذكي يتجسس عليك.. احمي نفسك بهذه الخطوات

61f3aa384236041598117314

غوغل تعتزم استثمار مليار دولار لدفع جهود رقمنة الهند

13004070-bac6-40ae-b0b4-cc5f20238e55_16x9_1200x676

ويندوز 11 يحصل على تطبيقات أندرويد

أخبار متعلقة
61f7ba374236040c68327af9

فيسبوك يحذّر مستخدمي محادثات مسنجر المشفرة عند تعرضهم لاختراق الخصوصية

انستقرام

إنستغرام يتعرّض لخلل في عدد من البلدان

1c93ccfc-074c-4090-b16e-9cbb6e5bcba6_16x9_1200x676

عملة فيسبوك المشفرة تنهار

1054265667_0_107_3263_1942_1920x0_80_0_0_c632584e9647ef24884359571b315c24

ميتا المالكة لفيسبوك تصنع أسرع كمبيوتر في العالم

Twitter-1-1200x675

خاصية جديدة في تويتر للتغريد مع المقربين فقط

FJp-Y3QXoAEeYl2

المراهقون ينفرون من فيسبوك