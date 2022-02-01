ميتا تضيف صورة رمزية ثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام

الوكيل الاخباري-أعلنت شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، عن جلب الصور الرمزية الثلاثية الأبعاد إلى قصص إنستغرام والرسائل المباشرة وتحديث الصور الرمزية في فيسبوك وماسنجر.



ويمكن للأشخاص في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الظهور على أنهم ذواتهم الافتراضية في الملصقات ومشاركات الخلاصة وصور الملف الشخصي عبر فيسبوك والمزيد من خلال منصات ميتا، بما في ذلك منصة Quest VR.



وتشمل الصور الرمزية الجديدة أشكال وجه جديدة وأجهزة مساعدة مثل غرسات القوقعة وأدوات السمع التي توضع فوق الأذن بألوان متعددة والكراسي المتحركة لتكون أكثر شمولاً للمستخدمين ذوي الإعاقة.



وتعمل الشركة أيضًا على تحسين مظهر الصور الرمزية من خلال تعديل أشكال معينة للوجه لجعلها تبدو أكثر واقعية. وتقول الشركة إنها تخطط لمواصلة إضافة المزيد من العناصر إلى محرر الصور الرمزية.



وقالت الشركة: "منذ الكشف عن رؤيتنا الطويلة المدى للميتافيرس في Connect 2021، واصلنا بناء هذا التطور التالي للتكنولوجيا الاجتماعية والبناء نحو مستقبل حيث يمكنك الجلوس في نفس الغرفة مع أحبائك الذين هم على بعد آلاف الأميال أو العمل بشكل طبيعي مع فريق موهوب يمتد عبر العالم".

اضافة اعلان

العربية