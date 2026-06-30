الثلاثاء 2026-06-30 03:55 م

ميتا تطلق مساعدًا ذكيًا لمساعدة صناع المحتوى على فيسبوك

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تعبيرية
 
الثلاثاء، 30-06-2026 01:43 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة ميتا مساعدًا ذكيًا جديدًا على فيسبوك لمساعدة صناع المحتوى في تحليل أداء صفحاتهم بسهولة، دون الحاجة إلى قراءة الرسوم البيانية المعقدة.اضافة اعلان


ويتيح المساعد، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الإجابة عن أسئلة مثل أفضل وقت للنشر، وتحليل تعليقات المتابعين، واقتراح أفكار جديدة استنادًا إلى التوجهات الرائجة، إضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التفاعل.

كما أضافت ميتا دعم اللغة العربية لميزة الترجمة التلقائية في مقاطع "ريلز"، مع الحفاظ على نبرة الصوت الأصلية ومزامنة حركة الشفاه. وبدأ طرح المزايا في الولايات المتحدة وكندا والهند، على أن تتوسع لاحقًا إلى مزيد من الدول.
 
 


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