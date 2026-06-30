ميتا تطلق مساعدًا ذكيًا لمساعدة صناع المحتوى على فيسبوك

ويتيح المساعد، المدعوم بالذكاء الاصطناعي، الإجابة عن أسئلة مثل أفضل وقت للنشر، وتحليل تعليقات المتابعين، واقتراح أفكار جديدة استنادًا إلى التوجهات الرائجة، إضافة إلى تقديم توصيات لتحسين التفاعل.
كما أضافت ميتا دعم اللغة العربية لميزة الترجمة التلقائية في مقاطع "ريلز"، مع الحفاظ على نبرة الصوت الأصلية ومزامنة حركة الشفاه. وبدأ طرح المزايا في الولايات المتحدة وكندا والهند، على أن تتوسع لاحقًا إلى مزيد من الدول.
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