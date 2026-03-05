ميتا تعزز تجربة المستخدم بالذكاء الاصطناعي لدعم نمو ثريدز

ويمثل هذا التطور تحولًا ملحوظًا في ديناميكيات وسائل التواصل الاجتماعي، ويعكس نجاح استراتيجية ميتا في بناء مجتمع رقمي بديل يجذب المستخدمين الباحثين عن بيئة تواصل مختلفة وأكثر هدوءًا. كما خالف هذا التفوق العديد من التوقعات التقنية التي استبعدت قدرة أي منصة جديدة على إزاحة إكس من صدارة منصات التدوين المصغر خلال فترة قصيرة.
أرقام مفاجئة
ووفقًا لبرنامج "تكنولوجي ديلي" عبر Apple Podcasts وموقع The Verge، سجلت منصة ثريدز أرقامًا كبيرة في أعداد المستخدمين النشطين عبر الهواتف المحمولة عالميًا، متجاوزة منافستها المباشرة.
وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا دراماتيكيًا في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي، مدفوعًا بقدرة ميتا على الاستفادة من قاعدة مستخدميها الضخمة لتعزيز نمو ثريدز بوتيرة متسارعة.
استفادة من التحديات التي تواجه إكس
ويعكس هذا النجاح التحولات في تفضيلات المستخدمين، إلى جانب التحديات التي واجهتها منصة إكس منذ استحواذ Elon Musk عليها وتغيير عدد من سياساتها. وقد استفادت ثريدز من حالة الجدل وعدم الاستقرار التي شهدتها المنصة المنافسة، لتقدم نفسها كبديل أكثر استقرارًا للمستخدمين والمعلنين على حد سواء.
