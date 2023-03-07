الثلاثاء 07-03-2023
الوكيل الاخباري

بعد انخفاض الذهب.. تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن

تقرير اقتصادي: من المرجح ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأكثر من 2000 دولار للأوقية

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

إيران تدعو لإجراء فوري لوقف الاعتداءات الاسرائيلية على سوريا

الإحصاءات تكشف موعد إعلان نتائج دراسة خط الفقر في الأردن

غرق 6 مصريين في نهر النيل

مستوطنون يعتدون على مسن والاحتلال يعتقله في نابلس

العراق والبحرين يبحثان إعادة فتح خط الطيران المباشر بينهما

1380 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - تفاصيل

لليوم الـ22 ..الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

عاجل

القبض على شخص قتل والده الخمسيني في الزرقاء

الثلاثاء، 07-03-2023 01:12 م

ميتا تعلن مواصلة إصدار أدوات الذكاء الصناعي رغم مزاعم تسريبها

2023-03-07T042305Z_1_LYNXMPEJ2604A_RTROPTP_4_META-AI-TOOLS-KH4-750x430


الوكيل الإخباري - قالت "ميتا بلاتفورمز" إنها ستواصل إصدار أدوات الذكاء الصناعي للباحثين المعتمدين، على الرغم من المزاعم بأن أحدث طراز لغوي كبير قد تسرب لمستخدمين لا حق لهم في الحصول عليه.

وأضافت ميتا في بيان، أمس الإثنين "على الرغم من أن النموذج ليس متاحاً للجميع، وحاول البعض الالتفاف على عملية الموافقة، فإننا نعتقد بأن استراتيجية الإصدار الحالية تسمح لنا بموازنة المسؤولية والانفتاح".

لدى ميتا، مالكة فيسبوك، وحدة أبحاث كبرى في مجال الذكاء الصناعي، وأصدرت الشهر الماضي نموذجاً لغوياً سمته "إل.إل.إيه.إم.إيه".

وقالت الشركة إن بوسع النموذج إنتاج محادثة بشرية، وهي قدرة ذكاء صناعي طورتها شركة (أوبن إيه.آي)، مصممة روبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي)، وألفابت مالكة غوغل، وتستخدم قوة حوسبة أقل بكثير.

وتتيح ميتا أدواتها للباحثين والكيانات الأخرى المرتبطة بالحكومة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بموجب ترخيص غير تجاري بعد عملية فحص.

في الأسبوع الماضي، زعم مستخدمون في منتدى عبر الإنترنت أنهم جعلوا النموذج متاحاً للتحميل. ولم تستطع رويترز التحقق بشكل مستقل من هذه المزاعم.

اضافة اعلان

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزا

خدعة جديدة من "واتس آب" يمكنك القيام بها على جهازك

220232714346773383614

عطل فني يضرب موقع تويتر

tiktok3

أداة جديدة تستهدف المراهقين في 'تيك توك'

whatsapp-logo-585x329

ميزة من واتساب لاتصالات الغرباء

081597dab4

أبرز تطبيقات تدوين الملاحظات لمستخدمي آيباد

open_graph_logo

آبل توقف إطلاق تطبيق بريد إلكتروني مدعوم بالذكاء الاصطناعي

أخبار متعلقة
يوتيوب-ميوزك-سيتيح-إنشاء-راديو-مخصص

تجربة راديو يوتيوب ميوزك تتيح إنشاء محطات مخصصة بالكامل

20220204175837383

كروم يطلق ميزة لتسريع الانترنت

mastodon-what-is

الطريقة الأمثل لاستخدام ماستودون البديل عن تويتر

google-76522_1280

غوغل تعتم الصور المزعجة في نتائج البحث

_103583446_1a.gettyimages-458969127

غوغل تعمل على متصفح ثوري لهواتف آبل