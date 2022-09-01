ميتا تغلق تطبيق الألعاب على فيسبوك قريبا

الوكيل الإخباري - أعلنت فيسبوك عن إغلاق تطبيقها الخاص بالألعاب في نظامي التشغيل “آي أو إس” وأندرويد بعد ما يزيد قليلاً عن عامين من إطلاقه. وفي إشعار تم إرساله إلى المستخدمين، تقول شركة ميتا إن التطبيق لن يعمل ولن يكون متاحاً للتنزيل اعتباراً من 28 أكتوبر 2022.

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وكانت فيسبوك أطلقت الألعاب في عام 2018 كوسيلة للتنافس مع يوتيوب وميكسر وتويتر في ذلك الوقت. ثم طرحت تطبيقاً مصاحباً على الهاتف المحمول في عام 2020. وفي نفس العام، استحوذت ألعاب فيسبوك على ميكسر وهي منصة البث الفاشلة لشركة مايكروسوفت.



على الرغم من الإغلاق الوشيك للتطبيق، ستستمر النسخة المستندة إلى الويب من منصة بث الألعاب على فيسبوك بالعمل. ولم تقدم فيسبوك سبباً لإغلاق تطبيق الألعاب الخاص بها.



وقد استثمرت فيسبوك كثيراً في نظامها الأساسي للألعاب، حيث سجلت المنصة صفقات حصرية مع الكثير من منشئي المحتوى مثل لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور.



وعلى الرغم من ارتفاع شعبية ألعاب فيسبوك خلال جائحة كورونا، إلا أن عدد الساعات التي تمت مشاهدتها على المنصة بدأ في التناقص التدريجي، حيث انخفضت بنسبة 8.4 ٪ في الربع الثاني من عام 2022. وسجلت ألعاب فيسبوك أقل عدد من ساعات المشاهدة في الربعين الأول والثاني من هذا العام، مقارنة بألعاب يوتيوب، وتويتش.

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