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السبت، 14-05-2022 12:04 م

ميتا تغير اسم Facebook Pay إلى Meta Pay قريبا

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الوكيل الإخباري - تواصل شركة ميتا عملية إعادة التسمية لعلاماتها التجارية من خلال إعادة تسمية Facebook Pay، وهو نظامها للدفع المتاح عبر واتساب وفيسوك وماسنجر وإنستاجرام، إلى Meta Pay.

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ومن المقرر أن يحدث التغيير قريبًا، وفقًا لتدوينة من ستيفان كاسرييل، رئيس التجارة والتقنيات المالية في ميتا، وهو أحدث مؤشر على أن الشركة التي كانت تعرف سابقًا باسم فيسبوك تراهن بشكل كامل على الميتافيرس.

 

وكتب كاسرييل: نركز على تحسين تجارب المدفوعات التي نقدمها مع Facebook Pay حيث نرى اعتمادًا جيدًا. ومع ذلك، يتم التركيز على الجودة في البلدان التي نتواجد فيها، بدلاً من التوسع في بلدان جديدة في الوقت الحالي.

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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