ميتا تنقل إنستغرام إلى الشاشات الكبيرة

الوكيل الإخباري- أعلنت Meta توسيع تطبيق إنستغرام المخصص لأجهزة التلفاز ليشمل تلفزيونات سامسونج الذكية في الولايات المتحدة، بعد طرحه سابقًا على أجهزة Fire TV وGoogle TV.

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ويتضمن التحديث مزايا جديدة، أبرزها قنوات مخصصة حسب اهتمامات المستخدمين، وإمكانية إرسال مقاطع Reels من الهاتف إلى التلفاز، إلى جانب اختبار مساحة مخصصة لمقاطع الفيديو الأفقية لتحسين تجربة المشاهدة على الشاشات الكبيرة.