ميتا تنقل إنستغرام إلى الشاشات الكبيرة

ويتضمن التحديث مزايا جديدة، أبرزها قنوات مخصصة حسب اهتمامات المستخدمين، وإمكانية إرسال مقاطع Reels من الهاتف إلى التلفاز، إلى جانب اختبار مساحة مخصصة لمقاطع الفيديو الأفقية لتحسين تجربة المشاهدة على الشاشات الكبيرة.
كما تدرس الشركة إضافة محتوى أطول، وسلاسل فيديو متعددة الحلقات، وميزة مشاهدة البث المباشر عبر التلفاز، لكنها لم تحدد موعدًا رسميًا لإطلاق هذه الخصائص حتى الآن.
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