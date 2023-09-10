الأحد 10-09-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي

إنشاء مراكز صحية جديدة بالأردن

الائتمان العسكري يعلن عن توسعة شبكة صرافاته الآلية

بدء التسجيل بدورات الوطنية للتشغيل والتدريب في عجلون

التحاق 70متدربا في برنامج التدريب السياحي بالطفيلة

مجلس الوزراء يقر نظام تعويض المتضرِّرين من حوادث السير

الخلايلة: قوانين "الاستثنائية" نوقشت بشكل مستفيض

مناشدة للتبرع بقلب لإنقاذ حياة شاب أردني

خلال 35 ساعة.. 9 هزات أرضية تضرب مراكش في المغرب

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

الأحد، 10-09-2023 04:32 م

ميتا تواجه دعوى قضائية لتجسسها على صحة مستخدميها

f7d288f9e9d4afaf79f84882ad729738b0ab13f7


الوكيل الإخباري- قال قاضٍ فيدرالي أمريكي إن شركة ميتا يجب أن تواجه دعوى قضائية لانتهاكها الخصوصية الطبية للمرضى الذين عولجوا في المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين الذين استخدموا أداة تتبع ميتا بيكسل الخاصة بها.

وذكر قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام أوريك في سان فرانسيسكو أن المدعين يمكنهم متابعة المزاعم القائلة بأن شركة ميتا انتهكت قانون التنصت الفيدرالي وقانون الخصوصية في كاليفورنيا، وانتهكت وعودها التعاقدية التي تحكم خصوصية المستخدم على فيسبوك.

اضافة اعلان


وفي قرار مؤلف من 26 صفحة، قال القاضي إن "القضية، بناءً على الأدلة حتى الآن، لا تنفي الادعاءات المعقولة بأن معلومات الرعاية الصحية الحساسة قد تم التقاطها عمداً ونقلها إلى ميتا".


ونفى أوريك بعض الادعاءات الأخرى، لكنه قال إن المدعين، الذين يستخدمون جميعاً أسماء مستعارة مثل جون دوي أو جين دوي يمكن أن يحاولوا إبطالها.


ووفقاً للمدعين، قدمت ميتا بيكسل معلومات حساسة حول المستخدمين عندما قاموا بتسجيل الدخول إلى بوابات المرضى، حيث تم تثبيت أداة التتبع، مما مكن ميتا من جني الأموال من الإعلانات المستهدفة.


وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة لجميع مستخدمي فيسبوك الذين حصلت ميتا على معلوماتهم الصحية. ولم تستجب ميتا ولا محامو الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا لطلبات التعليق الفوري. ولم يستجب محامو المدعين على الفور لطلبات مماثلة.


وعندما بدأت الدعوى في يونيو (حزيران) 2020، قال محامو أحد المدعين إنهم وجدوا ما لا يقل عن 664 مستشفى ومقدمي رعاية صحية آخرين يستخدمون ميتا بيكسل. وردت ميتا أنها "لا توافق على أن إرسال معلومات صحية حساسة". لكنها قالت أيضاً إنه لا يوجد أي شيء ضار أو غير قانوني في تقنيتها، وأن الأمر متروك لمقدمي الرعاية الصحية لتحديد كيفية استخدام ميتا بيكسل.


ومع ذلك، قال أوريك إنه ليس من الواضح ما إذا كانت شركة ميتا قد فعلت ما يكفي لوقف نقل تفاصيل المرضى، أو أن مقدمي الرعاية الصحية وافقوا بالفعل على ذلك، بحسب صحيفة هيندوستان تايمز.

 

24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
24922 (1)

الأمن السيبراني الاماراتي يحذر من ثغرات أمنية في أبل واندرويد

2023980462180GY

كيف تتجسس الأجهزة المنزلية على بياناتنا الخاصة؟

image (1)

غوغل تصدم محبي الأفلام بقرار مفاجئ !

image

اليونسكو تتطلع لتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم

image

الصين تتوسع في حظر استخدام آيفون ليشمل الحكومات المحلية وشركات الدولة

image

متى يُسمح للطفل باستخدام هاتف محمول ؟

أخبار متعلقة
فيسبوك

ميتا تصدر تنويهاً هاماً لمستخدميها

515ee33ed65b8d524246b8a5dc2db72a

خاصية جديدة في "اكس" تهم كل المستخدمين

facebook-instagram-logos-phones-1

ميتا تدرس فكرة مثيرة للجدل .. الدفع مقابل استخدام فيسبوك وانستغرام !

64ee527f4c59b76b1a149bcd

ميتا تشطب آلاف الحسابات على فيسبوك وانستغرام لهذا السبب!

unnamed-file-960

ميتا تطلق تنبيهاً هاماً لجميع مستخدمي "ماسنجر"

64e740f24c59b71306148747

ميتا تؤكد إطلاقها التغيير المثير للجدل في مسنجر بهذا الموعد!