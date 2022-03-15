ميتا توضّح سياسة الدعوات لاغتيال رؤساء الدول!

الوكيل الإخباري -غيّرت Meta توجيه سياستها بشأن التسامح مع خطاب الكراهية، لحظر "التغاضي عن العنف" ضد "الروس بشكل عام" وحظر الدعوات لقتل رؤساء الدول، حسبما أفادت رويترز.



وجاء ذلك نقلا عن مذكرة منشورة على النظام الأساسي الداخلي للشركة.



ويشير منشور الأحد، الذي نشره رئيس الشؤون العالمية لشركة Meta، نيك كليج، واطلعت عليه رويترز، إلى أن "فيسبوك" "يضيق نطاق تركيز" سياسة تعديل المحتوى الخاصة به لتوضيح "صراحة" أن القرارات السابقة التي اتخذت الأسبوع الماضي لا ينبغي أن تفسر على أنها "التغاضي عن العنف ضد الروس بشكل عام".



وكانت رويترز، الخميس الماضي، أيضا أول من أبلغ عن أن Meta ستبدأ في السماح بخطاب الكراهية ضد الروس على "فيسبوك" و"إنستغرام". ونقلا عن مجموعة أخرى من رسائل البريد الإلكتروني الداخلية، أفادت وكالة الأنباء في البداية أن المنصة ستسمح بخطاب الكراهية ضد جميع الروس وسط العملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا. ومع ذلك، فقد خففت لاحقا نصها لشرح الإجراء المشار إليه تحديدا "للغزاة الروس" والرئيس فلاديمير بوتين.



والآن، يبدو أن Meta تراجعت عن تلك السياسة أيضا، حيث ورد أن كليج كتب أنه "لن يُسمح بإجراء دعوات لاغتيال رئيس دولة".



وكتب قائلا: "من أجل إزالة أي غموض حول موقفنا، نقوم بتضييق نطاق توجيهاتنا لتوضيح أننا لا نسمح بدعوات لقتل رئيس دولة على منصتنا".

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روسيا اليوم



