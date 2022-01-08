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السبت، 08-01-2022 03:44 م

ميتا لديها مركز خصوصية جديد لعرض الإعدادات والمعلومات

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ميتا (الشركة المعروفة سابقًا باسم فيسبوك) عن إصدار جديد من مركز الخصوصية الخاص بها، الذي تقول إنه يمكنك استخدامه للتعرف على كيفية جمع البيانات واستخدامها ومعرفة كيفية التنقل بين العديد من عناصر التحكم في الخصوصية والأمان المتاحة.

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وتقول إن الإصدار الحالي من الأداة يحتوي على فئات تغطي الأمان والمشاركة والتجميع واستخدام البيانات والإعلانات.

وبالرغم من أنها تبدو أداة جيدة. ولكن تشعر أن ميتا تضع العبء على المستخدمين للتأكد من أن تطبيقاتها تعمل لصالحهم.

وتقول ميتا إن هذا الإصدار من مركز الخصوصية متاح حاليًا لبعض الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك عبر أجهزة الحواسيب المكتبية. ولكن من المفترض أن يتم طرحه لمزيد من الأشخاص والتطبيقات في الأشهر المقبلة.


وهناك خمس فئات للأدلة وعناصر التحكم التي تتيح لك إدارة إعدادات الأمان الخاصة بك، ومع من تتم مشاركة منشوراتك، وكيفية جمع ميتا لمعلوماتك واستخدامها، وما هو ملفك الإعلاني وتفضيلاتك.


ومن الجيد وجود موقع مركزي لعناصر التحكم التي قد تنتشر عبر سلسلة من الشاشات. ويمكن أن يكون هذا الجزء من هذا المشروع مفيدًا للمستخدمين عندما يتمكنون من الوصول إليه لأن إعدادات الخصوصية عبر فيسبوك قد تكون غير بديهية للكثيرين.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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