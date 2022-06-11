ميتا لن تبيع الإصدار الأول من نظاراتها للواقع الغامر

الوكيل الإخباري - قلصت شركة ميتا خططها لإصدار سلسلة من نظارات الواقع المعزز على مدى السنوات العديدة القادمة كجزء من محاولة لتقليص الاستثمارات الضخمة التي تنفقها عبر قسم مختبرات الواقع لأجهزة الواقع المعزز والافتراضي.

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وقررت الشركة عدم بيع الإصدار الأول من نظاراتها للواقع المعزز، التي تحمل الاسم الرمزي Orion.



وتعتزم الشركة بدلًا من ذلك توزيعها على المطورين حتى يتمكنوا من بناء تجارب برمجية للجهاز والإصدارات المستقبلية.



كما علقت الشركة خططًا لإصدار ساعة ذكية بشاشة قابلة للفصل وكاميراتين لصالح تصميم أكثر ملاءمة للتحكم في إصدار لاحق من النظارات.



وكان الإصدار الأول من نظارات الواقع المعزز، الذي ظل قيد التطوير لمدة ثلاث سنوات، موجهًا للمطورين والمتبنين الأوائل. ولكن لم يقرر التنفيذيون ما إذا كانوا يبيعونها على نطاق واسع حتى الآن.



وتم إبلاغ الموظفين العاملين في قسم مختبرات الواقع، الذي يبني أجهزة الواقع الافتراضي والمعزز، بالقرار هذا الأسبوع.



وتطور ميتا ثلاثة نسخ من نظارات الواقع المعزز المستقلة التي من المفترض أن تظهر للمرة الأولى على مدار السنوات العديدة القادمة.



وتم اتخاذ قرار عدم بيع الإصدار الأول لأن بناء الجهاز يكلف آلاف الدولارات ويعتقد المسؤولون التنفيذيون أن بعض المواصفات، مثل سطوع الشاشة، ليست جاهزة للمستهلك.



ويحاكي عدم بيع النظارات للمستهلكين نهج شركة سناب، التي لا تبيع أيضًا نظارات الواقع المعزز Spectacles ولكن تمنحها بدلاً من ذلك لمطوري البرامج.



ولا يزال الإصدار الثاني من النظارات، الذي يحمل الاسم الرمزي Artemis، في طريقه لإصدار المستهلك بحجم إنتاج أعلى مع تصميم أقل حجمًا وتقنية عرض أكثر تقدمًا.

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