ميريام فارس تقتحم عالم الـ "ببجي"

الوكيل الإخباري- طرحت الشركة المالكة لإحدى أشهر الألعاب في العالم "ببجي" نسخة جديدة من اللعبة تتضمن شخصية ميريام فارس مع أزياء حصرية مستوحاة من ملابس وإكسسوارات النجمة اللبنانية.

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وبعنوان "تعال وألعب مع ميريام" روج حساب "pubgmobile_mena" على إنستغرام للتعاون الجديد بين ميريام واللعبة وكتب: "النجمة العالمية ميريام فارس تصل إلى PUBG MOBILE!.. المجموعات الحصرية - مهرجان ميريام فارس وميريام فارس المحاربة والعديد من العناصر متاحة الآن!".



كما نشرت ميريام المنشور ذاته عبر حسابها على إنستغرام.

ويأتي تعاون ببجي مع ميريام فارس كجزء من مبادرات ببجي موبايل المستمرة، لتعزيز تجربة لاعبيها الجدد والقدامى عبر تقديم تجارب لعب مشوقة ومحتوى مبتكر.



وتأتي شخصية ميريام فارس مع زينتين حصريتين مستوحيتين من أسلوبها في صندوق مخصص للنجمة، يتضمن الأزياء الخاصة والحزمة الصوتية ورقصة حصرية وهدية شعبية.



وتطلّ ميريام باللعبة بشكلها وأزيائها التي اشتهرت بها خلال غنائها أغنية كأس العالم 2022 التي جرت في قطر بعنوان "Tukoh Taka" وجمعتها بكل من نيكي ميناج ومالوما.



