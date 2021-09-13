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الإثنين، 13-09-2021 04:05 م

ميزات تطبيق إنستغرام لايت

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الوكيل الإخباري - تطبيق إنستغرام لايت هو النسخة المخففة أو الأقل حجمًا من التطبيق الأصلي. وهذا يعني أنه لن يشغل مساحة كبيرة عبر الهاتف. ويأتي هذا الإصدار مع تحسينات كبيرة وأكثر شمولًا للمستخدمين الذي يستخدمون هواتف ذكية قديمة. ولمن لديهم هواتف لا تحتوي على مساحة تخزين كبيرة.

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يحتوي الإصدار الجديد من التطبيق على الكثير من الميزات المتوفرة في التطبيق الأصلي. مثل إرسال رسائل مباشرة إلى الدردشات الشخصية أو الجماعية مع النصوص. والصور المتحركة والثابتة والملصقات ومقاطع الفيديو.

ويدعم التطبيق أيضًا Reels وIGTV والتشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو. كما يدعم القدرة على تحميل مقاطع الفيديو إلى قصتك.


ويقدم لك التطبيق تجربة استخدام خالية من الإعلانات ودعم اللغات المحلية في العديد من البلدان مثل الهند حيث يدعم التطبيق أكثر من 9 لغات محلية بينما يدعم التطبيق الأصلي اللغة الهندية الرسمية فقط.


ومع هذه الميزات فإن التبديل إلى هذا الإصدار قد يكون مفيدًا خاصة إذا كان لديك هاتف ذكي بسعة تخزين محدودة أو إذا كنت في منطقة لا تتمتع باتصال إنترنت جيد.


ويتوفر التطبيق مجانًا لمستخدمي هواتف أندرويد في جوجل بلاي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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