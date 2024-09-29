ميزات جديدة جمالية بـ"كاميرا" واتساب

وتمنح تأثيرات الكاميرا الجديدة للمستخدمين القدرة على التحكم في صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم، مع إلغاء الحاجة إلى استخدام تطبيقات أخرى لتحرير الصور. وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع التحديثات، فقد تم رصد هذه الميزة في أحدث نسخة تجريبية من تطبيق واتساب لنظام Android 2.24.20.20 والمتوفرة على متجر "غوغل بلاي".
وتمت إضافة زر فلتر جديد إلى واجهة الكاميرا، مما يتيح للمستخدمين تطبيق الفلاتر بنقرة واحدة. وفي السابق، كانت هذه التأثيرات مقتصرة على مكالمات الفيديو، لكن واتساب يعمل الآن على توسيع هذه الميزة لتشمل الكاميرا.
ويسمح زر الفلتر الجديد للمستخدمين بالتبديل بسهولة بين الفلاتر المختلفة، مما يتيح إجراء تعديلات في الوقت الفعلي قبل التقاط الصور ومقاطع الفيديو. ومن بين الفلاتر خيار تنعيم البشرة المصمم لتحسين الصور. كما أضاف واتساب ميزة تغيير الخلفية، التي كانت متاحة في السابق فقط أثناء مكالمات الفيديو. ويمكن للمستخدمين الآن استبدال الخلفية الحقيقية بمشاهد افتراضية أو طمسها بالكامل للحصول على مظهر أكثر تطوراً.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الكاميرا تعديلات الإضاءة، بما في ذلك وضع الإضاءة المنخفضة الذي يحسن الرؤية في الأماكن المظلمة، مما ينتج عنه صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً في ظل ظروف صعبة.
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