ميزات خفية في جوجل كروم يجهلها أغلب المستخدمين.. تعرف عليها

الوكيل الإخباري _ يعد محرك البحث العالمى جوجل كروم من اكثر التطبيقات التي يفضل استخدامها الكثير من الاشخاص نظرا لما يحتويه من مزايا وعلى الرغم من ان هناك ملايين الاشخاص الذين يسخدمونه وبشكل يومي الا أن هناك الكثير من الخفايا الموجودة في المتصفح والتي يجهلها أغلب المستخدمين ، والتي تغير تجربة المستخدمين تماما عند استخدامها، وابرز هذه الميزات :



1- ميزة التصفح الخفي

وعند القيام بالتصفح الخفي فإنه لا يستطيع أحد تتبع المواقع التى قمت بالدخول عليها ، ويفضل بعض المستخدمين استخدام التصفح خلال هذه الطريقة .

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ويمكن تفعيلها من خلال الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل كروم ، ثم تحديد New incognito window أو نافذة تصفح ، ثم قم بفتح علامة تبويب جديدة





2- ميزة مسح سجل البحث



ويفضل عدد من المستخدمين القيام بمسح سجل البحث الموجود لديهم على جوجل كروم إذا كانوا لا يريدوا أن يعرف أحد المواقع التى قاموا بالدخول عليها خاصة في بعض الاماكن مثل العمل أو غيرها.

ويمكن تفعيلها من خلال الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل ثم المزيد من الادوات أو More tools ثم قم بمسح كل بياناتك على المتصفح أو Clear browsing data، وفى النافذة المنبقة اضغط عليها وسيؤدى ذلك إلى مسح كل بياناتك بالكامل .





3- ميزة مزامنة حساباتك الأخرى على جوجل كروم

ويمكن حفظ كل كلمات السر المختلفة لديك على جوجل كروم وكذلك ربط ومزامنة كل الحسابات الأخرى من بحيث لا تحتاج الى تسجيل الدخول فى كل مرة .

ويمكن تفعيلها من خلال الضغط على قائمة الثلاث نقاط الموجودة في أعلى اليمين من جوجل، ثم اضغط على Guest ، ثم ستفتح نافذة جديدة ستقوم بادخالك إلى وضع الضيف أو Guest Mode، وعند الخروج من النافذة سيمسح ذلك كل بياناتك ولن يقوم بتسجيل شيء.



المصدر : صدى البلد

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