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الأربعاء، 21-12-2022 01:53 م

ميزات في نظام التشغيل ويندوز 11 لا يعرفها الكثيرون

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الوكيل الإخباري - يقدم نظام ويندوز 11 الكثير من التغييرات والميزات في الشكل والمظهر والأداء وميزات الألعاب وتوافق التطبيقات، لتوفير تجربة غنية ومميزة للمستخدمين.

فيما يلي بعض الميزات الرئيسية لنظام التشغيل ويندوز 11 قد لا يعرفها الكثيرون، وفق ما أورد موقع “غادجيتس ناو” الإلكتروني:

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الكتابة بالصوت

يتضمن ويندوز 11 أداة وصول إلى الكتابة الصوتية الجديدة. يمكن للمستخدمين الضغط على Win + H وإملاء ما يريدون كتابته. تدعم الميزة أيضاً علامات الترقيم.

 

علامات التبويب في إدارة الملفات

تماماً مثل متصفحات الويب، أضافت مايكروسوفت علامات تبويب داخل مدير ملفات ويندوز، والتي تمكّن المستخدمين من فتح عدة مجلدات وبرامج تشغيل في علامات تبويب مختلفة بدلاً من النوافذ والتفاعل معها في نفس الوقت وأيضاً المساعدة في إدارة الملفات وتنظيمها بشكل أفضل.

 

تحسينات إكسبوكس

يتضمن ويندوز 11 الآن ميزة Auto HDR الموجودة في إكسبوكس X | S التي تعزز تجربة اللعب على الشاشات المزودة بتقنية HDR. سوف يوفر ويندوز 11 أيضاً أوقات تحميل أسرع في الألعاب المدعومة.

 

التحكم في التطبيقات الذكية

تضيف ميزة التحكم في التطبيقات الذكية الجديدة حماية كبيرة من البرامج الضارة، بما في ذلك التهديدات الجديدة والناشئة، عن طريق حظر التطبيقات الضارة أو غير الموثوق بها. كما أنه يحظر التطبيقات غير المرغوب فيها التي قد تعيق أداء النظام.

 

مجلدات قائمة ابدأ

على غرار تشغيل المجلدات على الأجهزة المحمولة، تسمح مجلدات قائمة إبدأ للمستخدمين بالاحتفاظ بالتطبيقات المختلفة بناءً على تفضيلاتهم في مجلد واحد للوصول إليها بسرعة. كل ما يحتاجه المستخدمون هو سحب تطبيق فوق آخر وإنشاء مجلد جديد.

 

الأدوات

توفر جميع المعلومات بنقرة واحدة. يتضمن ذلك آخر الأخبار والصور الشخصية والتحديثات الرياضية وتقييمات المخزون وتحديثات الطقس والمزيد. يمكن للمستخدمين أيضاً تخصيص نوافذ الأدوات الخاصة بهم.

 

 

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