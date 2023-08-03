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الخميس، 03-08-2023 03:21 م

ميزات مخفية في أزرار التحكم بالصوت في آيفون

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الوكيل الإخباري - يضغط الملايين من مستخدمي آيفون على أزرار التحكم بالصوت كل يوم فقط لتغيير مستوى الصوت على أجهزتهم، غير مدركين أن هذه الأزرار المتواضعة يمكنها أن تفعل أكثر من ذلك بكثير.

وفي الواقع، تم تصميم أزرار التحكم بالصوت لمنح مستخدمي آيفون إمكانية التحكم في أكثر من ثماني ميزات على الجهاز، من التقاط الصور والتقاط مقاطع الفيديو إلى إيقاف تشغيل المنبه. علاوة على ذلك، يمكن لإحدى هذه الميزات أن تنقذ حياتك، فبضغطة بسيطة على مفتاح مستوى الصوت، يمكن إرسال رسالة استغاثة SOS إلى جهات الاتصال إذا وجدت نفسك في مكان مقلق وبحاجة إلى المساعدة.

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فيما يلي أهم الميزات التي توفرها ازرار التحكم بالصوت في آيفون : 


إرسال رسالة استغاثة: ما عليك سوى الضغط باستمرار على زر الطاقة وأي من أزرار الصوت وسيقوم هاتفك بإرسال رسالة استغاثة إلى جهة اتصال الطوارئ الخاصة بك وكذلك الشرطة أو سيارة الإسعاف.

 

إيقاف تشغيل المنبه: لا يوجد شيء أكثر إحباطاً من الاستيقاظ في الصباح على منبه لا يمكنك إيقاف تشغيله. ولكن لا يتعين عليك استخدام شاشة اللمس لإلغاء تنشيط المنبه - فقط اضغط على أزرار الصوت وسيذهب المنبه إلى وضع الغفوة لمدة تسع دقائق.


إعادة تشغيل جهاز آيفون: اضغط مع الاستمرار، ثم حرر زر "رفع الصوت" ثم افعل الشيء نفسه باستخدام مفتاح "خفض مستوى الصوت". يجب أن يؤدي هذا إلى إعادة تشغيل جهاز آيفون يدوياً وهو حل رائع عندما يتجمد جهازك.


التقاط الصور ومقاطع الفيديو: كل ما عليك فعله هنا هو فتح تطبيق الكاميرا ثم النقر فوق أي من زري الصوت لالتقاط صورة بالكاميرا الخلفية. يمكنك أيضاً تصوير مقطع فيديو بمجرد التبديل إلى وضع الفيديو.

 

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