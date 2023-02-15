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الأربعاء، 15-02-2023 04:08 م

ميزات مخفية في تطبيق Reminders من آبل وكيفية استخدامها

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الوكيل الإخباري - تطبيق (التذكيرات) Reminders من آبل هو تطبيق بسيط متوفر في هواتف آيفون وأجهزة آبل الأخرى. يمكن استخدامه لإنشاء تذكيرات بالمهام، أو قوائم بالمهام التي تريد تحقيقها اليوم أو في الأيام المقبلة. ويمكنك أيضًا استخدام المساعد الصوتي سيري لإضافة المهام إلى التطبيق.

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وفيما يلي سنذكر 5 ميزات مخفية في تطبيق آبل Reminders وكيفية استخدامها:

 

1- تعيين تذكير استنادًا إلى الموقع:
يُتيح تطبيق Reminders إضافة تذكير بمهمة معينة استنادًا إلى الموقع، على سبيل المثال: يمكن إضافة تذكير بقراءة كتاب عند وصولك إلى المنزل، أو تذكير للتحقق من رسائل البريد الإلكتروني عند وصولك إلى المكتب.

 

ولاستخدام هذه الميزة؛ اتبع الخطوات التالية:

 

- افتح التطبيق، ثم انقر فوق خيار (تذكير جديد) New Reminder الظاهر في الجهة اليسرى السفلية.
- انقر فوق رمز الموقع واختر أحد الخيارات مثل (الوصول إلى المنزل) Arriving Home أو (الوصول إلى العمل) Arriving Work أو (مخصص) Custom.
- وليظهر الخيار الأول والثاني في التطبيق، انتقل إلى (جهات الاتصال) Custom، ثم انقر فوق خيار (بطاقتي) My Card وأضف عنوان منزلك وعملك.

 

2- إنشاء قائمة ذكية:
إذا كنت تستخدم تطبيق Reminders كثيرًا، فأنت تحتاج إلى طريقة لتنظيم المهام بشكل أسرع. يمكنك إنشاء قائمة ذكية بالمهام اعتمادًا على عنصر معين، وسيضيف التطبيق أي تذكيرات مستقبلية تمتلك العناصر نفسها إلى تلك القائمة تلقائيًا
لاستخدام هذه الميزة؛ اتبع الخطوات التالية:

 

- انقر فوق زر (إضافة قائمة) Add List، واختر (جعله في قائمة ذكية) Make Into Smart List.
- حدد عوامل تصفية متعددة مثل: (الإشارات) tags، و(التاريخ) date، و(الأولوية) priority، و(القائمة) list.
- انقر فوق زر (تم) Done، وستضاف القائمة الذكية ضمن قسم القوائم.

 

3 - مشاركة المهام مع الآخرين:
يمكن تحويل أي قوائم في تطبيق Reminders إلى قائمة تعاونية بسهولة عن طريق مشاركتها مع الآخرين. وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:


- اختر إحدى القوائم في تطبيق Reminders.
-انقر فوق زر (المشاركة) Share، وأرسل دعوة عبر تطبيق الرسائل أو أي تطبيق مراسلة في هاتفك.
- بعد قبول الدعوات، ستتمكن من تعيين مهمة لأي شخص في القائمة باستخدام خيار التعيين في شاشة تفاصيل التذكير.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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