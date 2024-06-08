ميزة اجبارية من انستغرام لجميع المستخدمين

الوكيل الإخباري- تختبر منصة مشاركة الصور والفيديو الأشهر في العالم، إنستغرام، ميزة جديدة تسمى "الفواصل الإعلانية" (Ad Breaks) غير القابلة للتخطي، مما يثير غضب المستخدمين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لمشاهدة الإعلانات بالكامل قبل مواصلة التصفح.

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تُعتبر هذه الفواصل الإعلانية نوعًا من الإعلانات غير القابلة للتخطي، حيث تُقاطع تجربة التصفح لدى المستخدمين وتضطرهم لمشاهدة الإعلان لمدة تتراوح بين 3 و5 ثوانٍ قبل أن يتمكنوا من الاستمرار في التمرير واستعراض المنشورات.



ولا يمكن للمستخدم تجاوز الإعلان إلا بعد مشاهدته كاملاً، حيث يؤدي النقر على زر المعلومات إلى ظهور الرسالة التالية: "أنت تشاهد فاصل إعلاني".



عبر مستخدمون على منصة إكس عن استيائهم من هذه الخطوة التي تنوي المنصة اتخاذها، فقال أحدهم: "أعتقد أنها إشعار لي بضرورة مغادرة حسابي الشخصي".



وقالت مستخدمة أخرى تُدعى باميلا موراليس: "الفواصل الإعلانية التي لا يمكن تخطيها على إنستغرام تجعلني أرغب في الصراخ!"، وفقًا لما ورد في موقع "مترو" البريطاني.



تستند شركة "ميتا" بشكل كبير على الإعلانات للحفاظ على استمرارية خدماتها المجانية وتحقيق الأرباح، إذ تعد الإعلانات جزءًا أساسيًا من نموذج عمل الشركة ومنصاتها المختلفة، وتستهدف المستخدمين بدقة استنادًا إلى اهتماماتهم ونشاطهم في تلك المنصات.



وتواجه إنستغرام معضلة بين زيادة الإيرادات والحفاظ على رضا المستخدمين، فرغم أن المنصة نجحت في دمج الإعلانات بسلاسة في تجربة المستخدم، إلا أن ميزة "الفواصل الإعلانية" الجديدة قد تؤدي إلى تراجع تجربة المستخدم وتدفعه نحو منصات أخرى.



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