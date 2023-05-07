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الأحد، 07-05-2023 02:26 م

ميزة اكتشاف السقوط على ساعة آبل تنقذ امرأة من الموت

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الوكيل الإخباري - كشف أحد مستخدمي "ريدت" أن ميزة اكتشاف السقوط على ساعة آبل ساهمت في إنقاذ حياة والدته.

وأوضح مستخدم ريدت الذي ينشر تحت اسم xanderpy كيف كانت والدته في فندق خلال رحلة عمل عندما شعرت بألم في صدرها ثم انهارت، وسقط وجهها أولاً على أرضية غرفة الفندق. ووجدتها زميلة في العمل على هذه الحالة، وعندما اتصلت زميلتها في العمل بالطوارىء، قيل لها إن المساعدة الطارئة تم الاتصال بها بالفعل.

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وكما اتضح، كانت ساعة آبل التي ارتدتها المرأة هي التي طلبت المساعدة، بعد أن سقطت على الأرض ولم تكتشف أي حركة.


وتتعرف هذه الميزة على الوقت الذي يتعرض فيه شخص يرتدي ساعة آبل لسقوط شديد، وإذا لم يكن هناك استجابة من المستخدم، يتم طلب مساعدة الطوارئ.


وكما تبين فيما بعد، فإن طلب المساعدة من ساعة آبل على الفور قد يكون شكّل الفرق بين الحياة والموت بالنسبة لها، لأن المريضة عانت من تمزق الشريان الأورطي وكان الوقت جوهرياً لإنقاذ حياتها.


وتم إجراء عملية جراحية ناجحة للمريضة. وبفضل ميزة اكتشاف السقوط في ساعة آبل، نجت والدة صاحب المنشور على ريدت من نوبة مرضية قاتلة.


ميزة اكتشاف السقوط متاحة في Apple Watch SE و Apple Watch Series 4 أو أحدث. وعندما يسقط المستخدم وتكتشف الساعة ذلك، فإنها تنقر على ذراع المستخدم وتصدر تنبيهاً وتعرض تنبيهاً على الشاشة. في هذه المرحلة، يمكن للمستخدم اختيار الاتصال بخدمات الطوارئ أو رفض التنبيه بالضغط على Digital Crown أو النقر على "إغلاق" في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة أو النقر على زر "أنا بخير". وإذا اكتشفت الساعة أن المستخدم لم يتحرك لمدة دقيقة تقريباً، فسوف تتصل بخدمات الطوارئ تلقائياً.

 

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