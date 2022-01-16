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الأحد، 16-01-2022 08:18 م

ميزة انتظرها الملايين.. واتساب يعمل دون إنترنت

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الوكيل الإخباري - أخيرا وبعد طول انتظار، أتاح تطبيق واتساب، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وتسمح للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثان مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

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فوفقا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، أصبح بإمكان الملايين عبر العالم، في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة، وهاتف واحد. حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلا بالإنترنت أو لا.

 

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وتوفر ميزة "الأجهزة المرتبطة" هذه حلا جديدا لأحد قيود واتساب البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي.


طريقة العمل

 

 فقد أوضحت صفحة الدعم إلى أنه يمكن استخدام واتساب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت.

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إذ بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى "استخدام واتساب على أجهزة أخرى"، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليغرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.


لمدة 14 يوما

 

 إلى ذلك، أشارت الصفحة إلى أن "الأجهزة المرتبطة" ستستمر في تلقي الرسائل وإرسالها لمدة تصل إلى 14 يوما بعد انقطاع اتصال الهاتف الذكي الرئيسي، ولا يلزم إبقاء هاتفك متصلا بالإنترنت لاستخدام واتساب على الأجهزة المرتبطة، وكما سيتعين على المستخدم تسجيل حسابه على واتساب وربطه بالأجهزة الجديدة بهاتفه.

 




 

 


 

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