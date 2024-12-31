ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل

تتيح الخاصية للمستخدمين ميزة التعرف التلقائي على الأشخاص والأماكن في الصور المخزنة على هواتفهم أو في السحابة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويمكن للتطبيق تحليل الصور وتصنيفها بناءً على الوجوه، المواقع، وحتى الأنشطة، مما يسهل على المستخدم العثور على الصور وتنظيمها بطرق مبتكرة وسريعة.
وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه الميزة لتحسين تجربة المستخدم، إلا أنها أثارت مخاوف تتعلق بمدى أمان البيانات الشخصية.
ويشير خبراء الخصوصية إلى أن جمع وتحليل بيانات المستخدمين، خاصة تلك المتعلقة بالوجوه والأماكن، يمكن أن يُستخدم بطرق غير مشروعة، إذا لم يتم تأمين البيانات بشكل كافٍ.
حتى الآن، لم تصدر آبل بياناً رسمياً للرد على هذه الانتقادات.
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