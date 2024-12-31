ميزة جديدة بالذكاء الاصطناعي تثير مخاوف مستخدمي آبل

الوكيل الإخباري- أثارت شركة آبل جدلًا واسعاً بعد إطلاقها ميزة جديدة في تطبيق الصور تُعرف باسم "البحث البصري المُحسّن" "Enhanced Visual Search".



تتيح الخاصية للمستخدمين ميزة التعرف التلقائي على الأشخاص والأماكن في الصور المخزنة على هواتفهم أو في السحابة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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ويمكن للتطبيق تحليل الصور وتصنيفها بناءً على الوجوه، المواقع، وحتى الأنشطة، مما يسهل على المستخدم العثور على الصور وتنظيمها بطرق مبتكرة وسريعة.

أمان البيانات

وعلى الرغم من الفوائد العديدة التي تقدمها هذه الميزة لتحسين تجربة المستخدم، إلا أنها أثارت مخاوف تتعلق بمدى أمان البيانات الشخصية.



ويشير خبراء الخصوصية إلى أن جمع وتحليل بيانات المستخدمين، خاصة تلك المتعلقة بالوجوه والأماكن، يمكن أن يُستخدم بطرق غير مشروعة، إذا لم يتم تأمين البيانات بشكل كافٍ.

ومع ذلك، يرى البعض أن قرار تفعيل الخاصية افتراضياً بدلاً من منح المستخدمين حرية الاختيار، يمثل تجاوزاً قد يؤثر على ثقة المستخدمين بالشركة.



حتى الآن، لم تصدر آبل بياناً رسمياً للرد على هذه الانتقادات.