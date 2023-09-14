ميزة جديدة تجعل ملفات غوغل أكثر ذكاءً

الوكيل الإخباري- تعمل شركة غوغل على ميزة جديدة لتطبيق Android Files الخاص بها، تسمى Smart Search، والتي ستحدد المستندات المهمة تلقائياً وتسلط الضوء عليها.

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وقد يسهل على المستخدمين العثور على الملفات التي يحتاجونها، مثل العقود أو المستندات الضريبية أو السجلات الطبية.



وسيستخدم البحث الذكي التعلم الآلي لتحديد المستندات المهمة، بناءً على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك محتواها ونوع الملف وتاريخ الإنشاء. وبمجرد تحديد المستند على أنه مهم، سيتم تمييزه في تطبيق الملفات حتى يتمكن المستخدمون من العثور عليه بسهولة.



وبالإضافة إلى إبراز المستندات المهمة، سيتمكن البحث الذكي أيضاً من اقتراح المستندات ذات الصلة.



على سبيل المثال، إذا فتح المستخدم عقداً، فقد يقترح البحث الذكي عقوداً أخرى قام المستخدم بحفظها، ويمكن أن يساعد ذلك المستخدمين على البقاء منظمين، والعثور على المستندات التي يحتاجون إليها بسرعة أكبر.



ولا يزال البحث الذكي قيد التطوير، ولكن يُعتقد أنه سيتم إصداره في تحديث مستقبلي لتطبيق الملفات، وهي ميزة جديدة ومبتكرة من شأنها أن تجعل تطبيق الملفات أكثر فائدة، خاصة في الحالات التي تتطلب تفاصيل مهمة موجودة في المستند على الفور، بحسب موقع فون أرينا.

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