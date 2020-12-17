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الخميس، 17-12-2020 11:49 ص

ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet

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الوكيل الإخباري _ اعلن Google Meet عن  اضافة تسميات توضيحية مباشرة على الويب بأربع لغات لجعل الاجتماعات أكثر شمولاً حيث ستتوفر التسميات التوضيحية المباشرة live captions باللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في جميع إصدارات Meet، بعد إصدارها باللغة الإنجليزية العام الماضي.
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وقد اشار فيليب نيلسون، مدير مشروع Google Workspace  في منشور : "من خلال توسيع الترجمة المباشرة لتشمل المزيد من اللغات، يمكننا مساعدة المزيد من الطلاب على الشعور بالقدرة على المشاركة، ومساعدة المزيد من المعلمين على مشاركة مساحة يمكن الوصول إليها وشاملة".


المصدر : اليوم السابع 

 




 

 


 

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