ميزة جديدة تصل لتطبيق Google Meet

الوكيل الإخباري _
اعلن Google Meet عن اضافة تسميات توضيحية مباشرة على الويب بأربع لغات لجعل الاجتماعات أكثر شمولاً حيث ستتوفر التسميات التوضيحية المباشرة live captions باللغات الإسبانية والفرنسية والألمانية والبرتغالية في جميع إصدارات Meet، بعد إصدارها باللغة الإنجليزية العام الماضي.اضافة اعلان
وقد اشار فيليب نيلسون، مدير مشروع Google Workspace في منشور : "من خلال توسيع الترجمة المباشرة لتشمل المزيد من اللغات، يمكننا مساعدة المزيد من الطلاب على الشعور بالقدرة على المشاركة، ومساعدة المزيد من المعلمين على مشاركة مساحة يمكن الوصول إليها وشاملة".
المصدر : اليوم السابع