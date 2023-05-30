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الثلاثاء، 30-05-2023 02:54 م

ميزة جديدة تمكنك إخفاء رقم هاتفك على 'واتساب'.. كيف؟

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الوكيل الإخباري - كشف موقع "WABetaInfo"، أن تطبيق "واتساب" يعمل على إضافة ميزة جديدة تستطيع من خلالها إخفاء رقم هاتفك تماماً في المحادثات سواء الفردية أو الجماعية، ما يمنح المزيد من الخصوصية للمستخدمين.

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يأتي ذلك، بعدما ظهرت إضافة جديدة في النسخة التجريبية من التطبيق تسمح بإنشاء اسم مستخدم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق المراسلة.

 

وفي الوقت الحالي، يُسمح للمستخدمين البحث عن أشخاص آخرين عن أرقام هواتفهم على تطبيق المراسلة، ولكن مستقبلاً سيعتمد التطبيق في عمليات البحث عن المستخدمين على "اسم المستخدم" الخاص بهم بدلاً من رقم هاتفهم.


النسخة التجريبية الجديدة أظهرت أن الميزة ستكون متاحة من خلال الانتقال إلى صفحة الملف الشخصي في قائمة الإعدادات، ثم الدخول إلى الملف الشخصي للتطبيق والذي سيوفر خيار إعداد اسم مستخدم.


وتسمح لك العديد من تطبيقات المراسلة مثل "تليغرام"، أو حتى التطبيقات التابعة أيضاً لشركة "ميتا" مثل "ماسنجر"، تحديد حسابك باسم مستخدم.

ومن المهم ملاحظة أن واتساب لم يؤكد بعد أنه سيضيف أسماء مستخدمين. وإذا قدمت هذه الميزة، فمن غير المؤكد ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من إخفاء أرقام هواتفهم وعرض أسماء المستخدمين الخاصة بهم فقط بدلاً من ذلك.

 

 

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