الأحد 13-03-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حول تعطيل أو تأخير دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

تطورات المنخفض القطبي القادم للأردن وأماكن تساقط الثلوج

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

بلدية الطفيلة تنفذ أعمال صيانة للعديد من الطرق الرئيسة والفرعية

عمل الطفيلية تنفذ حملة تفتيشية على الأنشطة الاقتصادية

روسيا عن المحادثات: الوصول لاتفاق ممكن

تدهور مركبة على طريق المطار - صور

الصحة: انخفاض إصابات كورونا 36% والوفيات 21% بالأسبوع العاشر

كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

انطلاق دورة أصدقاء الأمن العام بمدينة الحسين للشباب

الأحد، 13-03-2022 04:44 م

ميزة جديدة.. تويتر يمكنك التحكم في ترتيب عرض التغريدات

caracteres-twitter


الوكيل الاخباري-أطلقت منصة "تويتر" تحديثاً جديداً لطريقة عرض التغريدات في الصفحة الرئيسية، فبعد أن كان على المستخدم الاختيار بين أحدث التغريدات، أو الترتيب الخوارزمي، أصبح التحديث الجديد يتيح الطريقتين في شاشة واحدة.

اضافة اعلان

 

وتقدم الشركة للمستخدمين من خلال هذا التحديث خيارين للخلاصة، الأول هو "Home – أو الرئيسية" والذي يعتمد على خوارزميات الشركة في تحديد أبرز التغريدات التي تُعرض للمستخدم، والخيار الثاني هو "Latest – أو الأحدث"، الذي يعتمد على الجدول الزمني للتغريدات دون أي استعانة لخوارزميات الشركة.

كما أعلنت الشركة أن المستخدمين يستطيعون النقر فوق أيقونة "Sparkle" في أعلى يمين الشاشة للاختيار بين الخلاصات المختلفة والتصفح ذهابا وإيابا بينهم.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
010

شاشة للمكفوفين تعرض صورا يمكن تحديدها باللمس

622dbe514c59b73c3f17d69f

فيسبوك يعاقب نائب أوروبية صوتت ضد العقوبات على روسيا

6666-2

سكوبار اندرويد.. تحذيرات من برنامج خبيث يستهدف الهواتف بغرض السرقة

5e74d6f04236042b2250227d

المفوضية الأوروبية تجري تحقيقات ضد غوغل وفيسبوك بسبب تهم احتكار

55951_large

إنستغرام تؤكد: 80 مليونا سيتأثرون من حظر الخدمة بروسيا

Untitled-1-password

ما هو الوقت اللازم لاختراق حسابك وكلمة مرورك من جانب المتسللين؟

أخبار متعلقة
106fe00c-b42e-4dcb-986d-fca3d4aeb0f2_16x9_1200x676

واشنطن: روسيا تحجب فيسبوك وتويتر وإنستغرام

3d99e6c3-cad1-411b-a752-f61a79dfdb35_16x9_1200x676

تويتر تمتثل للعقوبات الأوروبية على روسيا.. وموسكو ترد

115627Image1-1180x677_d

تويتر يختبر ميزة لمكافحة إساءة الاستخدام

45555-1

تويتر تتيح ميزة تحذيرات المحتوى لجميع مستخدميها

3bffd903-1358-42d8-b866-ff1cff1f4c01_16x9_1200x676

تويتر يعلن رسميا تعليق الإعلانات مؤقتا في أوكرانيا وروسيا

4EE1D1F6-3838-tw

تويتر تتيح ميزة تثبيت الرسائل المباشرة لجميع المستخدمين