ميزة جديدة في آندرويد لرصد استنزاف البطارية

تعتمد الميزة على مقياس excessive partial wake locks الذي يرصد التطبيقات التي تبقي الهاتف مستيقظًا وقتًا أطول من اللازم بعد إغلاق الشاشة.
آلية العمل والعقوبات:
المقياس يظهر التطبيقات المسيئة ضمن بيانات استهلاك البطارية.
ابتداءً من 1 مارس 2026، ستُعاقب التطبيقات التي تحرم الهاتف من السكون لأكثر من ساعتين بلا ضرورة، عبر حرمانها من التوصية والظهور في متجر التطبيقات، وقد يتلقى المستخدم تنبيهًا عند استهلاكها المفرط للطاقة.
تساعد هذه الخطوة المستخدمين على اتخاذ قرارات أفضل، بينما يضطر المطورون لتحسين كفاءة تطبيقاتهم لضمان تجربة استخدام أفضل والحفاظ على مكانتهم في المتجر.
