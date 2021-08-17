ميزة جديدة في أندرويد 12.. التحكم في الهاتف بتعبيرات الوجه

الوكيل الاخباري - كشفت تقارير عن ميزة جديدة في نظام تشغيل "أندرويد 12" المرتقب طرحه من شركة "غوغل" الأمريكية، والذي سيكون مفيدا لذوي القدرات الخاصة.

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ويتضمن الإصدار التجريبي الرابع من "أندرويد 12"، الذي تم طرحه على هواتف "غوغل بيكسل" مؤخرا تطبيقا جديدا يحمل اسم "Camera Switches"، والذي يتيح استخدام إيماءات وتعبيرات الوجه بشكل أساسي من أجل تنفيذ عدد من الإجراءات على الهاتف، بحسب ما اكتشفه موقع "XDA".



وعلى سبيل المثال، يمكن ضبط التطبيق لكي يكتشف عندما تبتسم أو ترفع حاجبا من أجل فتح لوحة الإشعارات أو الإعدادات السريعة، كما أنه يمكنك فتح فمك للتمرير للأمام أو للخلف.



ويتيح التطبيق الجديد تعيين 6 إيماءات للوجه لأكثر من عشرة عناصر تحكم في الهاتف، وهي قابلة للتغيير.



As part of the fourth Android 12 beta release, an updated version of Google's Android Accessibility Suite shows a way to interact with the device without using the touchscreen. Instead, it can leverage the front-facing camera to read expressions on a face. https://t.co/6y0mWey6kF August 16, 2021

ويعتمد تطبيق "Camera Switches" على ميزة "Switch Access" الموجودة في حزمة "Android Accessibility"، والتي تتيح لك التفاعل مع هاتفك الذكي دون استخدام شاشة اللمس، والتي تسمح باستخدام جهاز خارجي مثل لوحة مفاتيح عبر اتصال بـ"USB" أو تقنية "بلوتوث"، أو الضغط على الأزراء المدمجة في الهاتف.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق نظام "أندرويد 12" رسميا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

المصدر : سبوتنك



