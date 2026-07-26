ميزة جديدة في تيليغرام قد تغيّر طريقة استخدامك للتطبيق

ويتيح محرر النصوص الجديد إنشاء رسائل أكثر احترافية عبر دعم العناوين والجداول والقوائم والاقتباسات وتنسيق الأكواد، مع إمكانية دمج الصور ومقاطع الفيديو داخل الرسائل. كما أضاف التطبيق دعم أدوات ذكاء اصطناعي وإنشاء رسائل طويلة تصل إلى 32,768 حرفًا لمشتركي Telegram Premium.
أما ميزة المجتمعات فتسمح بجمع المجموعات والقنوات والبوتات المرتبطة بموضوع واحد داخل مساحة منظمة، مع خيارات تحكم أكبر للمسؤولين.
كما حصلت البوتات على ميزة الرسائل الخاصة المؤقتة داخل المجموعات، فيما توسعت مكتبة GIF لتضم أكثر من 350 مليون صورة متحركة مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.
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