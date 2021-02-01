ميزة جديدة في جوجل كروم لحفظ المقالات

الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة جوجل عن اختبار ميزة جديدة تسمى “القراءة لاحقا” وذلك ضمن في إصدار “كروم86 ” على سطح المكتب ، حيث سيتمكن مستخدمي جوجل من الرجوع الى المقالات وقراءتها في الوقت المناسب .
ولاستخدام الميزة على جوجل كروم اتبع الخطوات التالية:
1-يجب فتح تطبيق متصفح جوجل كروم في الجهاز اللوحي.
2-ثم يجب فتح موقع ويب لتحفظ المقال.
3-أخيراً يجب الضغط على النقاط الثلاثة بجوار عنوان”” URL لفتح القائمة الرئيسية.
4- اختار من القائمة خيارتحميل
5- اضغط مطولاً على أي جزء من صفحة المقال
6- اضغط على خيار “القراءة لاحقا.”
7- توجه إلى الإشارات المرجعية وستجد المقالات.
المصدر : الإمارات نيوز