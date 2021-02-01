ميزة جديدة في جوجل كروم لحفظ المقالات

الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة جوجل عن اختبار ميزة جديدة تسمى “القراءة لاحقا” وذلك ضمن في إصدار “كروم86 ” على سطح المكتب ، حيث سيتمكن مستخدمي جوجل من الرجوع الى المقالات وقراءتها في الوقت المناسب .



ولاستخدام الميزة على جوجل كروم اتبع الخطوات التالية:



1-يجب فتح تطبيق متصفح جوجل كروم في الجهاز اللوحي.



2-ثم يجب فتح موقع ويب لتحفظ المقال.



3-أخيراً يجب الضغط على النقاط الثلاثة بجوار عنوان”” URL لفتح القائمة الرئيسية.



4- اختار من القائمة خيارتحميل



5- اضغط مطولاً على أي جزء من صفحة المقال



6- اضغط على خيار “القراءة لاحقا.”



7- توجه إلى الإشارات المرجعية وستجد المقالات.





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المصدر : الإمارات نيوز



