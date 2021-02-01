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الإثنين، 01-02-2021 11:47 ص

ميزة جديدة في جوجل كروم لحفظ المقالات

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الوكيل الإخباري _ اعلنت شركة جوجل عن اختبار ميزة جديدة تسمى “القراءة لاحقا” وذلك ضمن في إصدار “كروم86 ” على سطح المكتب ، حيث سيتمكن مستخدمي جوجل من الرجوع الى المقالات وقراءتها في الوقت المناسب .

ولاستخدام الميزة على جوجل كروم اتبع الخطوات التالية:

1-يجب فتح تطبيق متصفح جوجل كروم في الجهاز اللوحي.

2-ثم يجب فتح موقع ويب لتحفظ المقال.

3-أخيراً يجب الضغط على النقاط الثلاثة بجوار عنوان”” URL لفتح القائمة الرئيسية.

4- اختار من القائمة خيارتحميل

5- اضغط مطولاً على أي جزء من صفحة المقال

6- اضغط على خيار “القراءة لاحقا.”

7- توجه إلى الإشارات المرجعية وستجد المقالات.

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المصدر : الإمارات نيوز 



 




 

 


 

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