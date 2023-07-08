ميزة جديدة في "واتساب" تبهرك

الوكيل الاخباري - حملة التحديثات في "واتساب" لا تتوقف أبدا، ويبدو أنه كلما دققنا النظر في تطبيق التواصل الفوري وجدنا شيئا جديدا.





وفي هذا السياق، رصد موقع (WABetaInfo) الذي يتابع أحدث التطورات في "واتساب" أولا بأول، أن التطبيق يختبر حاليا قائمة فلاتر جديدة صممت لمساعدة المستخدمين على البحث في المحادثات بطريقة أسرع.





ونشر الموقع لقطة شاشة (Screenshot) تظهر وجود 3 فلاتر تسعى لمساعدة المستخدم على غربلة الرسائل.





وتمكن هذه الفلاتر المستخدم من العثور على المحادثات الشخصية أو القفز إلى المحادثات الخاصة بالعمل، بدلا من إضاعة الوقت في البحث في قائمة ضخمة متخمة بالرسائل غير المتجانسة.

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سكاي نيوز





