ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها

10:10 ص

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير تقنية عن إضافة جديدة في تطبيق واتساب تتيح للمستخدمين البحث داخل المحادثات عبر اختيار تاريخ محدد، بدلًا من الاعتماد فقط على الكلمات المفتاحية أو التمرير اليدوي الطويل. اضافة اعلان





وتأتي هذه الميزة ضمن تحسينات تهدف إلى تسهيل الوصول إلى الرسائل القديمة داخل الدردشات الفردية والجماعية، خصوصًا في المحادثات ذات النشاط المرتفع.



وتسمح الخاصية الجديدة بالانتقال مباشرة إلى يوم معين داخل سجل المحادثة من خلال تقويم داخل واجهة البحث، ما يوفّر وقتًا وجهدًا في العثور على رسائل أو روابط أو صور تم إرسالها سابقًا.



وتواجه فئة كبيرة من المستخدمين صعوبة في تتبع الرسائل القديمة بسبب تراكمها داخل المجموعات، لذلك تهدف الميزة إلى تحويل المحادثة إلى سجل يمكن تصفحه زمنيًا بشكل مباشر بدلًا من البحث أو التمرير الطويل.



وتأتي هذه الإضافة ضمن توجه واتساب المستمر لتحسين أدوات التنظيم والبحث، بما يعزز تجربة الاستخدام ويجعل الوصول إلى المعلومات أسرع وأكثر دقة، خاصة في المحادثات الطويلة أو المهنية.





