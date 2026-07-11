ميزة جديدة في واتساب طال انتظارها

01:40 م

الوكيل الإخباري- يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة على نظام أندرويد تتيح للمستخدمين تلقي إشعارات تذكيرية بأعياد ميلاد جهات الاتصال، في خطوة تهدف إلى تعزيز التفاعل الاجتماعي داخل التطبيق. اضافة اعلان





ووفقًا لما تم تداوله، ستوفر الميزة قسمًا مخصصًا يعرض المناسبات القادمة، مع إرسال إشعارات بقرب موعد عيد ميلاد أحد جهات الاتصال، ما يتيح للمستخدم الانتقال مباشرة إلى المحادثة وإرسال التهنئة.



وتعتمد الميزة على بيانات تاريخ الميلاد التي يجمعها واتساب ضمن إجراءات إعداد الحساب، فيما لا تزال خيارات التحكم بالإشعارات أو تخصيصها قيد التطوير.



ولم تصل الميزة بعد إلى جميع مستخدمي النسخة التجريبية، وقد تخضع للتعديل أو يتأجل إطلاقها قبل طرحها رسميًا.





