ميزة جديدة في واتس آب

الوكيل الإخباري- أفاد موقع WABetaInfo، المتخصص في أحدث إصدارات التطبيق المملوك لميتا، أن بعض مستخدمي الإصدار التجريبي الجديد وجدوا وظيفة رائعة تظهر في أحدث تحديث لنظام أندرويد 2.24.15.5، وتعمل مع كل الرسائل الواردة والصادرة، الصوتية منها، على واتس آب، بحيث تسمح بتحويلها إلى نص.

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وعندما أطلق واتس آب الملاحظات الصوتية في أغسطس 2013، سرعان ما أصبحت نقمة ونعمة في نفس الوقت، إذ فجأة، أصبح من الممكن مواكبة جميع رسائلك أثناء طهي العشاء أو المشي إلى القطار، والدردشة لتحديث الأصدقاء والعائلة بكل ما يحدث في حياتك، ولكن بالنسبة للأشخاص المتلقين، فإن ملاحظة صوتية مدتها أربع دقائق قد لا تكون موضع ترحيب، وفقًا لموقع "ميترو".



وتكمن المشكلة في أن المكان قد لا يكون مناسبًا حين تلقي الرسالة، للتحديق في الفراغ أثناء الاستماع للصوت، ناهيك عن مشكلة الاضطرار إلى تذكر كل مقتطف من المعلومات التي تستحق الرد، مما يضيف عبئًا إضافيًا، لكن كل هذا أصبح من الماضي مع تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.



وقال فريق WABetaInfo إن نسخ الملاحظات الصوتية يعزز إمكانية الوصول إلى التطبيق، لأنه يحسن بشكل كبير تجربة المستخدم لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع، من خلال تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، يمكن لهؤلاء المستخدمين الدخول بسهولة في محادثات باستخدام ملاحظات صوتية قد يفوتونها بخلاف ذلك.



وبالإضافة إلى ذلك، فإن النسخ مفيدة في البيئات الصاخبة حيث يكون الاستماع إلى الرسائل الصوتية معقدًا، ويمكن للمستخدمين قراءة النص المنقول بدلاً من ذلك، مما يضمن بقائهم على اطلاع ويمكنهم الاستجابة بشكل مناسب دون الحاجة إلى الاستماع إلى الصوت الأصلي.



كما أن ذلك يجعل النسخ النصية للملاحظات الصوتية قابلة للبحث في تاريخ لاحق، بعد فترة طويلة من نسيان ما قيل أو متى.



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