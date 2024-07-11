الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن

ارتفاع اسعار النفط عالميا

ميزة جديدة في واتس آب

إدارة الترخيص : على هؤلاء السائقين تصويب اوضاع لوحات مركباتهم

يظهر قبل أيام من الإصابة.. عرض صامت للنوبة القلبية

جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة بجنوب الخليل

صفارات الإنذار تدوي في 6 بلدات جنوب غلاف غزة

مسؤول أمن إسرائيلي سابق ينتقد سياسة نتنياهو بملف المختطفين

​ التربية توجه رسالة مهمة لطلبة التوجيهي

دراسة تؤكد ارتباط مضادات الاكتئاب بزيادة الوزن

الخميس، 11-07-2024 10:10 ص

ميزة جديدة في واتس آب

كيف_أشغل_الواتس_آب


الوكيل الإخباري- أفاد موقع WABetaInfo، المتخصص في أحدث إصدارات التطبيق المملوك لميتا، أن بعض مستخدمي الإصدار التجريبي الجديد وجدوا وظيفة رائعة تظهر في أحدث تحديث لنظام أندرويد 2.24.15.5، وتعمل مع كل الرسائل الواردة والصادرة، الصوتية منها، على واتس آب، بحيث تسمح بتحويلها إلى نص.

اضافة اعلان


وعندما أطلق واتس آب الملاحظات الصوتية في أغسطس 2013، سرعان ما أصبحت نقمة ونعمة في نفس الوقت، إذ فجأة، أصبح من الممكن مواكبة جميع رسائلك أثناء طهي العشاء أو المشي إلى القطار، والدردشة لتحديث الأصدقاء والعائلة بكل ما يحدث في حياتك، ولكن بالنسبة للأشخاص المتلقين، فإن ملاحظة صوتية مدتها أربع دقائق قد لا تكون موضع ترحيب، وفقًا لموقع "ميترو".


وتكمن المشكلة في أن المكان قد لا يكون مناسبًا حين تلقي الرسالة، للتحديق في الفراغ أثناء الاستماع للصوت، ناهيك عن مشكلة الاضطرار إلى تذكر كل مقتطف من المعلومات التي تستحق الرد، مما يضيف عبئًا إضافيًا، لكن كل هذا أصبح من الماضي مع تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص.


وقال فريق WABetaInfo إن نسخ الملاحظات الصوتية يعزز إمكانية الوصول إلى التطبيق، لأنه يحسن بشكل كبير تجربة المستخدم لأولئك الذين يعانون من ضعف السمع، من خلال تحويل الرسائل الصوتية إلى نص، يمكن لهؤلاء المستخدمين الدخول بسهولة في محادثات باستخدام ملاحظات صوتية قد يفوتونها بخلاف ذلك.


وبالإضافة إلى ذلك، فإن النسخ مفيدة في البيئات الصاخبة حيث يكون الاستماع إلى الرسائل الصوتية معقدًا، ويمكن للمستخدمين قراءة النص المنقول بدلاً من ذلك، مما يضمن بقائهم على اطلاع ويمكنهم الاستجابة بشكل مناسب دون الحاجة إلى الاستماع إلى الصوت الأصلي.


كما أن ذلك يجعل النسخ النصية للملاحظات الصوتية قابلة للبحث في تاريخ لاحق، بعد فترة طويلة من نسيان ما قيل أو متى.


24


 




 

 


 

إقرأ ايضا
202479144148637HF (1)

أول روبوت بمشاعر عاطفية في العالم.. ما القصة؟

image (1)

باحثون صينيون يطورون نظام الدماغ على رقاقة

202479042499BR

أستراليا تطلق أحد أقوى أجهزة الكمبيوتر العملاقة للذكاء الاصطناعي

image (1)

تطوير برنامج يتنبأ بأفعال المجرمين

20247745535469ME

ذكاء اصطناعي يقرأ الأفكار ويحولها إلى صور

2858857921719743689

إيلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن تطبيق واتساب.. ماذا قال؟

أخبار متعلقة
2858857921719743689

إيلون ماسك يفجر مفاجأة بشأن تطبيق واتساب.. ماذا قال؟

1220232416316255043010

بعد سنة على إطلاقها.. ثريدز تسجل 175 مليون مستخدم نشط شهرياً

888

بيان هام من "ميتا" لمستخدمي فيسبوك وانستغرام

20247116323865BB

الاتحاد الأوروبي يتهم ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية

image

بضغطة زر واحدة.. ميزة جديدة لمستخدمي واتساب طال انتظارها

image (1)

ميتا تطلق برنامج ذكاء اصطناعي للشركات