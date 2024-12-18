ميزة جديدة في 'يوتيوب' تصنع فارقا كبيرا للمستخدمين فما هي؟

الوكيل الإخباري- ركزت يوتيوب خلال عام 2024، على تعزيز مشاركة المجتمع والمعجبين، فقد قدمت في اذار الماضي، ميزة تتيح للمبدعين مشاركة مقاطع فيديو قصيرة حصرية مع مشتركيهم، ثم طرحت في شهر أيلول الماضي، مساحة مخصصة داخل قنوات المبدعين حيث يمكن للمشتركين إجراء مناقشات، والآن، تختبر يوتيوب طريقة أخرى لإبقاء المعجبين أكثر ارتباطاً بالفيديوهات التي تثير إعجابهم.



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ويدرس يوتيوب، اختبارًا مع مجموعة مختارة من المنشئين، مما يسمح لهم بتسجيل ردود صوتية على التعليقات، مما يسمح لك عندما تقوم بالتعليق على فيديو ستجد رد صوتي من صاحب المحتوى، مما يزيد من التفاعل بين المستخدمين والمبدعين.



وحدد يوتيوب، كيفية تفعيل هذه الخاصية لدى منشئ الفيديوهات، فإذا كان المنشئ جزءًا من الاختبار، فسيشاهد رمز موجة صوتية عند الرد على التعليقات، وبالتالي يمكنه النقر عليه وتسجيل صوته ونشره مثل الرد العادي.



أما بالنسبة للجميع، فستظل هذه الردود الصوتية تظهر في قسم التعليقات، حيث يمكنك التفاعل معها تمامًا مثل أي رد آخر.



وأكد يوتيوب، أن الهدف من هذه الخاصية مساعدة المنشئين ومعجبيهم على التواصل بطريقة أكثر شخصية، كما أضافت يوتيوب زرًا للنص أسفل الردود الصوتية، حتى تتمكن من قراءة التعليق بدلاً من الاستماع إلى الصوت.



في الوقت الحالي، تقتصر ميزة الرد الصوتي هذه على عدد قليل من المبدعين في الولايات المتحدة، ولا تعمل إلا على تطبيق YouTube لنظام التشغيل iOS - ولقنواتهم الخاصة فقط.