ميزة جديدة قيد التطوير في "واتساب".. تعرف عليها

الوكيل الإخباري- يعمل تطبيق WhatsApp على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تغيير الطريقة التي يرى بها المستخدمون حالة النشاط داخل التطبيق، وذلك عبر إنشاء واجهة مركزية تُظهر بشكل مباشر جهات الاتصال النشطة.





وبحسب التقارير، فإن الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار ضمن النسخ التجريبية، لكنها تشير إلى توجه واضح نحو تبسيط الوصول إلى معلومات الحالة بدلًا من الاعتماد على فتح كل محادثة على حدة.



واجهة جديدة



في الوقت الحالي، يضطر مستخدمو "واتساب" إلى فتح كل محادثة بشكل منفصل لمعرفة ما إذا كان الطرف الآخر متصلًا أو لمعرفة وقت آخر ظهور له. لكن التصميم الجديد سيجمع هذه المعلومات في مكان واحد داخل التطبيق.



وتشير التسريبات إلى أن "واتساب" يعمل على إنشاء مركز لجهات الاتصال (Contacts Hub) يعرض جهات الاتصال المفضلة في الأعلى، إلى جانب قائمة بالأشخاص المتصلين حاليًا، وأخرى بالأشخاص الذين كانوا نشطين مؤخرًا.



ويهدف هذا التغيير إلى تقليل الوقت المستغرق في البحث اليدوي عن حالة النشاط، خاصة لدى المستخدمين الذين يتعاملون مع عدد كبير من المحادثات يوميًا.



ووفقًا للتقارير التقنية، فإن الوصول إلى هذه الواجهة لن يكون من الشاشة الرئيسية للدردشة، بل قد يظهر ضمن قسم الإعدادات أو من خلال تبويب مخصص داخل التطبيق، حيث تُجمع معلومات جهات الاتصال بطريقة أكثر تنظيمًا.



كما أشارت المصادر إلى أن الميزة ستلتزم بسياسات الخصوصية الحالية في "واتساب"، أي إن المستخدم لن يتمكن من رؤية حالة "Online" إلا إذا كان الطرف الآخر يسمح أيضًا بمشاركة حالته.



الخصوصية



ورغم أن الميزة تسهّل متابعة نشاط جهات الاتصال، فإن "واتساب" لم يغيّر قواعد الخصوصية الأساسية المتعلقة بحالة الاتصال. فإذا قام المستخدم بإخفاء آخر ظهور أو حالة النشاط، فلن يظهر ضمن قائمة المتصلين، ما يعني أن التحكم الكامل يبقى بيد المستخدمين.



ويُعد هذا التوازن بين سهولة الاستخدام والخصوصية أحد أبرز التحديات التي تعمل الشركة على مراعاتها في تحديثاتها الأخيرة.



موعد الإطلاق



حتى الآن، لا توجد معلومات رسمية حول موعد إطلاق هذه الميزة بشكل عام، إذ ما تزال قيد التطوير وقد تخضع للتعديل قبل طرحها النهائي.



ومن المعروف أن "واتساب" يطرح ميزاته الجديدة تدريجيًا، ما يعني أن وصول هذه الواجهة إلى جميع المستخدمين قد يستغرق عدة أشهر بعد انتهاء مرحلة الاختبارات.



تحديثات متسارعة



وتأتي هذه الميزة ضمن سلسلة تحديثات أوسع يعمل عليها "واتساب" لتحسين تجربة الاستخدام، خصوصًا على نظام iOS، حيث يشهد التطبيق حاليًا تغييرات في التصميم وميزات جديدة لإدارة المحادثات والمكالمات.



ورغم أن الفكرة تبدو بسيطة، فإنها تعكس توجهًا واضحًا نحو جعل "واتساب" أكثر سهولة في تتبع النشاط اللحظي بين المستخدمين، وهو ما قد يغيّر طريقة التفاعل داخل التطبيق مستقبلًا.





