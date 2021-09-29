ميزة جديدة من أمازون

الوكيل الإخباري - تعلن شركة أمازون كل فترة وأخرى عن منتجات غريبة، والتي تكون محتاجة لبعض الشرح والتوضيح. لكن هذا لا يمنع أن بعض تلك المنتجات تكون فعلًا مميزة وجذابة. ولعل Echo Glow قد يفوز بلقب أغرب منتج في السنوات الأخيرة من أمازون.

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ويقدم هذا الجهاز فكرة جديدة. حيث إنه عبارة عن جهاز يستخدم في مكالمات واجتماعات الفيديو. لكنه في نفس الوقت يأتي مع آلة عرض مدمجة فيه، وهي التي تعرض محتواها على المكتب أو الطاولة التي يرتكز عليها الجهاز.



وتوجه أمازون هذا المنتج للأطفال وصغار السن والذين يملّون سريعًا من مكالمات الفيديو. نظرًا لأن آلة العرض المدمجة تعرض محتوى تفاعلي لهؤلاء الأطفال. مثل ألعاب الفيديو أو الكتب أو حتى الألغاز البسيطة.

ويباع منتج Amazon Echo Glow بسعر 299.99 دولارًا أمريكيًا، وذلك عندما يتوفر بشكل موسع. حيث إنه متاح حاليًا ضمن برنامج الدعوات الخاص بأمازون تمامًا مثل طائرات Ring Always الجديدة. ويأتي الجهاز مع اشتراك مجاني لمدة عام كامل في محتوى Amazon Kids Plus إلى جانب ضمان لمدة عامين.



ويتم تثبيت الجهاز وتركيبه ومن ثم يمكن للمستخدمين أن يقوموا بالتحكم في المحتوى من خلال خدمة الرقابة الأبوية الخاصة بأمازون. وذلك حتى يتم منع الأطفال من إجراء مكالمات مع أشخاص عشوائيين غير موثوقين.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية