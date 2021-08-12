ميزة جديدة من إنستغرام

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستغرام عن ميزات جديدة للمساعدة في حماية الأشخاص من إساءة الاستخدام عبرها، بما في ذلك قدرة الأشخاص على الحد من التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة أثناء فترات زيادة الاهتمام وتحذيرات أقوى عندما يحاول الأشخاص نشر تعليقات يحتمل أن تكون مسيئة.

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كما تطرح الشركة عالميًا ميزة الكلمات المخفية، التي تسمح للأشخاص بتصفية طلبات الرسائل المباشرة المسيئة.



وقالت الشركة تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن الجميع يشعرون بالأمان عندما يكونون ضمن المنصة ولا نسمح بالكلام الذي يحض على الكراهية أو التنمر عبر المنصة، ونزيله عندما نجده.

وأضافت: نريد أيضًا حماية الأشخاص من الاضطرار إلى تجربة هذه الإساءة في المقام الأول، ولهذا السبب نستمع باستمرار إلى تعليقات الخبراء ومجتمعنا ونطور ميزات جديدة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في تجربتهم عبر المنصة. والمساعدة في حمايتهم من سوء المعاملة.



وللمساعدة في حماية الأشخاص عندما يواجهون أو يتوقعون ورود تعليقات ورسائل مسيئة، فإن المنصة قدمت ميزة الحدود، وهي ميزة يسهل تشغيلها، وتخفي تلقائيًا التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من الأشخاص الذين لا يتابعونك أو الذين تابعوك مؤخرًا.



وطورت المنصة هذه الميزة لأن صناع المحتوى والشخصيات العامة يواجهون أحيانًا ارتفاعًا مفاجئًا في التعليقات وطلبات الرسائل الفورية من أشخاص لا يعرفونهم.



ويكون هذا الارتفاع في كثير من الحالات ناجمًا عن الإعجاب ولكن في بعض الأحيان قد يعني ذلك أيضًا تعليقات أو رسائل غير مرغوب فيها.

وتظهر أبحاث الشركة أن الكثير من السلبية تجاه الشخصيات العامة تأتي من الأشخاص الذين لا يتابعونها، أو الذين تابعوها مؤخرًا.





المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

