الخميس 12-08-2021
الوكيل الاخباري

وزير السياحة: تلفريك عجلون سيكون جاهزا منتصف عام 2022

التعليم العالي: تقديم أكثر من مليون و400 ألف دينار لتمويل مشاريع ابتكارية وبحثية

روسيا.. 808 وفاة و21932 إصابة جديدة بكورونا

دودين: الزيارة الملكية لواشنطن ستنعكس على الوضع الاقتصادي للمملكة

نقابة الأطباء لـ الوكيل : لا أطباء جدد مصابين بكورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي

كسر خط ناقل مياه في الكورة يؤخر التوزيع في بلدة تُبنة

وفاة طفل اثر حادث مروع في الزرقاء

الأوبئة : خطة الفتح الشامل في بداية أيلول كما هي لغاية الآن

مستوطنون يقتحمون الأقصى

وكالة الطاقة الدولية تحذر من تأثير سلالة دلتا على أسواق النفط

الخميس، 12-08-2021 01:24 م

ميزة جديدة من إنستغرام

فففففففففففففففففف


الوكيل الإخباري - أعلنت منصة إنستغرام عن ميزات جديدة للمساعدة في حماية الأشخاص من إساءة الاستخدام عبرها، بما في ذلك قدرة الأشخاص على الحد من التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة أثناء فترات زيادة الاهتمام وتحذيرات أقوى عندما يحاول الأشخاص نشر تعليقات يحتمل أن تكون مسيئة.

اضافة اعلان


كما تطرح الشركة عالميًا ميزة الكلمات المخفية، التي تسمح للأشخاص بتصفية طلبات الرسائل المباشرة المسيئة.


وقالت الشركة تقع على عاتقنا مسؤولية التأكد من أن الجميع يشعرون بالأمان عندما يكونون ضمن المنصة ولا نسمح بالكلام الذي يحض على الكراهية أو التنمر عبر المنصة، ونزيله عندما نجده.

 

وأضافت: نريد أيضًا حماية الأشخاص من الاضطرار إلى تجربة هذه الإساءة في المقام الأول، ولهذا السبب نستمع باستمرار إلى تعليقات الخبراء ومجتمعنا ونطور ميزات جديدة لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم في تجربتهم عبر المنصة. والمساعدة في حمايتهم من سوء المعاملة.

وللمساعدة في حماية الأشخاص عندما يواجهون أو يتوقعون ورود تعليقات ورسائل مسيئة، فإن المنصة قدمت ميزة الحدود، وهي ميزة يسهل تشغيلها، وتخفي تلقائيًا التعليقات وطلبات الرسائل المباشرة من الأشخاص الذين لا يتابعونك أو الذين تابعوك مؤخرًا.

وطورت المنصة هذه الميزة لأن صناع المحتوى والشخصيات العامة يواجهون أحيانًا ارتفاعًا مفاجئًا في التعليقات وطلبات الرسائل الفورية من أشخاص لا يعرفونهم.

ويكون هذا الارتفاع في كثير من الحالات ناجمًا عن الإعجاب ولكن في بعض الأحيان قد يعني ذلك أيضًا تعليقات أو رسائل غير مرغوب فيها.

 

وتظهر أبحاث الشركة أن الكثير من السلبية تجاه الشخصيات العامة تأتي من الأشخاص الذين لا يتابعونها، أو الذين تابعوها مؤخرًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
بببب

واتساب تسمح بنقل محفوظات الدردشة

twitter-moments

تويتر تعيد تصميم موقعها مع إدخال خط جديد

Google-Pay-hero

جوجل تدعم Google Pay في الإمارات عبر Wear OS

1-تطبيقات-آبل-الأكثر-تحميلًا

استهداف متجر تطبيقات آبل

WhatsApp-Image-2021-08-11-at-9.23.22-AM

نورتن للأمن السيبراني تشتري أفاست بـ 8.6 مليار دولار

1-1456530

قراصنة الكترونيون يسرقون 600 مليون دولار من العملات المشفرة

أخبار متعلقة
What-Is-Instagram-Reels

الطريقة التي تعمل بها خوارزمية إنستغرام

2126055

آبل تحدث وحدات معالجة رسومات ماك برو

eca81d311c64cd825e4fa864d00487be

نصائح لزيادة نجاح علامتك التجارية عن طريق إنستغرام

_117592418_b4287813-3cde-4e2d-a1f1-93244cc6429e

إنستغرام يطور إحدى خدماته الأكثر شعبية

instagram-logo-3d-rendering-close-up-account-promotion-template_1379-4793-1

طريقة طمس الخلفية في إنستغرام

انستقرام-1

إنستغرام تختبر مشاركة الروابط في القصص