ميزة جديدة من انستغرام

الوكيل الإخباري - تحرص منصة إنستغرام على جعل الأشخاص يستخدمون Reels قدر الإمكان في ظل سعيها لمواجهة صعود منصة تيك توك والتوافق أيضًا مع اتجاهات الاستخدام المتزايدة.





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ويأتي أحدث تطوير على هذا الصعيد في شكل خيار “مونتاج” جديد، يتم اختباره حاليًا داخليًا. والذي يمكن المستخدمين من تحويل إطارات قصص إلى مقاطع فيديو Reels.

وتمكنك العملية الجديدة من لصق إطارات القصص معًا في مقطع Reels. وتعرض الخطوة الأولى جميع إطارات قصصك بالتسلسل.





ومن هناك، يمكنك بعد ذلك تمكين المنصة من صياغة مقطع فيديو تلقائيًا يجمع بين عناصر كل إطار. وتشهد المرحلة الأخيرة أن توصي المنصة بالصوت ليتماشى مع مقطع Reels الجديد، الذي يتزامن تلقائيًا مع الانتقالات التي تم إنشاؤها.

وتتمثل الفائدة الحقيقية للأداة في كيفية صياغة المقاطع وكيفية تحويلها للعناصر من قصصك إلى Reels.

ومن الغريب رؤية المنصة تسعى إلى دمج وظيفتين من جهة، وتثبيط نفس الشيء من جهة أخرى. إذ تستمر في العمل على تطوير طرق لمنع المستخدمين من إعادة مشاركة منشورات الخلاصة العادية إلى القصص.