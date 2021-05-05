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الأربعاء، 05-05-2021 01:11 م

ميزة جديدة من تطبيق إنستغرام

ميزة-جديدة-في-انستقرام-تنقل-التطبيق-نقلة-متميزة-1


الوكيل الاخباري - في إضافة نوعية لتحسين جودة تطبيقها الذي يستخدمه أكثر من مليار شخص شهرياً حول العالم، عملت إنستغرام على إضافة ميزة جديدة تتعلق بمقاطع الفيديو.

فقد أطلقت منصة انستغرام ملصق التسميات التوضيحية الجديد الذي يسمح للمستخدمين بمشاهدة مقاطع الفيديو بميزة القصص وReels من دون الحاجة إلى تشغيل الصوت.

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لكن الإضافة الجديدة لن تسهل على المستخدمين الذين يعانون من ضعف السمع أو الصم التفاعل مع محتوى الفيديو فحسب، بل إنها توفر أيضاً طريقة للمستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو عندما يكونون في مكان لا يريدون تشغيل الصوت فيه.

 

- كيفية استخدام الميزة الجديدة
ومن أجل استخدام هذه الميزة، يجب على المستخدم القيام أولاً بتسجيل مقطع فيديو جديد باستخدام القصص أو Reels في التطبيق أو تحديد مقطع فيديو لتحميله من هاتفه الخاص.


أما الخطوة الثانية، على المستخدم أن يفتح فيها علبة الملصقات ويبحث عن ملصق Captions الجديد، الذي يحول كلامه إلى نص، ويمكن أيضاً تعديل النمط وموضع التسمية التوضيحية والنص واللون بحيث يتطابق مع المحتوى، وعند النشر تظهر التسميات التوضيحية بجانب الفيديو ليراها الجميع.


- بالإنجليزية فقط
لكن الخبر غير السار لمستخدمي التطبيق في العالم العربي، هو أن الميزة الجديدة لا تتوفر إلا باللغة الإنجليزية وفي البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية، لكن إنستغرام تخطط لنشرها في بلدان ولغات أخرى قريباً.


وتعمل الشركة كذلك على تطوير إضافات جديدة كذلك، مثل ملصق Collab، وملصق Link، وملصق Reshare وغيرها.


كذلك أعلنت انستغرام في وقت سابق، عن أداة جديدة ستسمح للمستخدمين تلقائياً بفلترة طلبات الرسائل المباشرة التي تحتوي على كلمات وعبارات ورموز تعبيرية مسيئة.

 

ويمكن تشغيل فلتر طلبات الرسائل أو إيقاف تشغيله في قسم جديد من التطبيق يسمى الكلمات المخفية Hidden Words.


يذكر أن هناك 500 مليون شخص يستخدمون قصص إنستغرام يومياً، وبحسب إحصاءات نشرها موقع AdEspresso فإن المستخدمين أمضوا ما معدله 30 دقيقة يومياً على منصة التطبيق خلال عام 2020، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4 دقائق عن عام 2019.

 

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