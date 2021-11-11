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الخميس، 11-11-2021 01:16 م

ميزة جديدة من سبوتيفاي

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الوكيل الإخباري - تطرح منصة سبوتيفاي ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بحظر الآخرين بسهولة أكبر. وكان يجب على المستخدمين في السابق الاتصال بدعم العملاء لحظر شخص ما. ولكن أصبح من السهل الآن العثور على الميزة في حساب المستخدم.

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ولحظر مستخدم، انتقل إلى حساب سبوتيفاي الخاص به. وتحت اسم المستخدم والصورة، أعلى قوائم التشغيل العامة وبجوار زر متابعة، انقر على قائمة النقاط الثلاث واختر حظر أو حظر المستخدم عبر الهاتف المحمول.

ولن يتمكن هذا المستخدم الآن من الوصول إلى نشاط الاستماع الخاص بك أو صفحتك أو أي قوائم تشغيل عامة. كما يمكنك أيضًا إلغاء حظر مستخدم سبق لك حظره في أي وقت.

وقال متحدث باسم الشركة: نحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة استماع ممكنة لمستخدمينا. الخصوصية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا ويظل كذلك دائمًا، وميزة الحظر لدينا، التي تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم، هي أحدث خطوة نحو هذا الالتزام.


وقدمت الشركة ميزة حظر فنان في عام 2019. ولكن المستخدمين طلبوا طريقة لحظر المستخدمين الآخرين على مدار السنوات العديدة الماضية.


وفي عام 2018، أعد موقع BuzzFeed News تقريرًا متعمقًا عن مستخدمي المنصة الذين تمت ملاحقتهم ومضايقتهم من قبل مستخدمين آخرين. ولكن لم يتمكنوا من منع المتحرشين من مشاهدة نشاطهم عبر المنصة.


وفي ذلك الوقت، قالت سبوتيفاي إنها كانت تضع القدرة على حظر مستخدم قيد الدراسة. وتقول المنصة إن التغيير يجب أن يكون متاحًا للمستخدمين هذا الأسبوع.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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