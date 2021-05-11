الثلاثاء 11-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصفدي : سيكون لاستمرار الاحتلال في عدوانه انعكاسات خطيرة

المملكة تسجل 26 وفاة و 855 اصابة جديدة بكورونا

عجلون: إخماد حريق أعشاب جافة

صحة إربد: 178295 شخصاً تلقوا لقاح كورونا في المحافظة

11 وفاة بفيروس كورونا في قطاع غزة

15 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

كتائب القسام : تم توجيه الضربة الصاروخية الاكبر والقادم أعظم

الغذاء والدواء: جولات تفتيشية خلال العيد

أحداث ساخنة شهدتها المملكة خلال رمضان

ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 26 شهيدا

الثلاثاء، 11-05-2021 03:36 م

ميزة جديدة من فيسبوك تمنع انتشار المعلومات المضللة!

1044793254_0_410_3077_2047_705x375_80_0_0_1fdcb0fc47dfcf921f2118edec65d35b


الوكيل الاخباري - كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك"، تختبر خاصية جديدة يمكنها أن تخلص الناس من عادة سيئة خلال تصفحهم الموقع.

اضافة اعلان

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن فيسبوك تختبر خاصية جديدة، تطالب من خلالها الأشخاص بقراءة المقالات قبل مشاركتها، حتى لا يشارك المستخدمون مقالات لم يقرؤوها ويساعدوا بذلك على انتشار معلومات مضللة.

 

وستنبه تلك الخاصية الجديدة من فيسبوك المستخدم، عند مشاركته رابط قبل قراءته برسالة عاجلة مفادها "أنت على وشك مشاركة هذه المقالة من دون فتحها أو قراءتها"، ليظهر خيارات أمام المستخدم إما فتح المقال أو إعادة نشرها كالمعتاد.


وقد تركز منصة فيسبوك نطاق اختباراتها حاليا على الأخبار والمقالات الخاصة بـ"كوفيد-19".

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1022006687_0_325_5184_3130_1000x541_80_0_0_442f0ef1e4b76e4ccc5fae1fd3761f90

علماء يتعلمون التنبؤ بالمخاطر السيبرانية

04e57e9e-2307-47cc-82a7-0d67e10e5f8e_16x9_600x338

نقلة نوعية في عالم الروبوتات.. مزودة بأنسجة عضلية حية!

UIVSCQFOQE

تشمل قوائم مفضلة للمشتركين.. 'نيتفلكس' تختبر ميزة جديدة

c7ad4391d92317e04b21f7783f6dd496

إيلون ماسك يتلاعب بعملة 'دوغ كوين' الرقمية

استخدام_الهاتف_النقال_أثناء_القيادة

4 تطبيقات على هاتفك تضمن لك قيادة أكثر أمانا لسيارتك

1038942436_0_0_3402_2399_638x450_80_0_0_ce7fa7cb3811205d06bb8ec4efde1ece

هذا ما يجهزه 'واتسآب' لمستخدميه الرافضين سياسة خصوصيته الجديدة

أخبار متعلقة
07133072376276127327702210483870

تسريبات تكشف عن تغييرات جذرية في 'أندرويد'

1-1324029

فيسبوك يفوز بأول جائزة أوسكار

iStock-871989606-1

ابتكار عضلات اصطناعية تمنح الروبوتات ما يشبه حركة الإنسان

9999111074

9 خطوات تساعدك في حال تعرض هاتفك للماء

medium_2021-04-22-6b6232dbf1

أهم 6 نصائح للتخلص من البيانات الإلكترونية غير الضرورية

https___hypebeast.com_image_2019_04_microsoft-worth-1-trillion-dollars-stock-value-001-768x512

'مايكروسوفت' تطور تقنية تمنح عقلك قسطا من الراحة