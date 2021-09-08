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الأربعاء، 08-09-2021 12:40 م

ميزة جديدة من مايكروسوفت

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الوكيل الإخباري - قدمت شركة مايكروسوفت تجربة قراءة الأخبار المخصصة الخاصة بها التي تسمى Microsoft Start، وهي متوفرة كموقع ويب وتطبيق للأجهزة المحمولة، بالإضافة إلى كونها متكاملة مع منتجات الشركة الأخرى، بما في ذلك ويندوز 10 و ويندوز 11 ومتصفح الويب مايكروسوفت إيدج.

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وتجمع الخلاصة المحتوى من ناشري الأخبار. ولكن بطريقة مصممة خصيصًا لمصالح المستخدمين الفردية، كما تقول الشركة.


ويمكن أن يساعد نظام التخصيص الشركة في التنافس بشكل أفضل مع تجارب قراءة الأخبار التي يقدمها المنافسون مثل آبل أو جوجل، وكذلك التطبيقات الخارجية الشهيرة مثل Flipboard أو SmartNews.

 

وتقول الشركة إن المنتج مبني بالاعتماد على إرث الشركة مع خدمات المستهلكين عبر الإنترنت والهواتف المحمولة مثل MSN و Microsoft News. ومع ذلك، فإنه لن يحل محل MSN. وتظل هذه الخدمة متاحة. وذلك بالرغم من إطلاق هذا المنافس الداخلي الجديد.


ولاستخدام Microsoft Start، يمكن للمستهلكين زيارة موقع الويب المستقل MicrosoftStart.com، الذي يعمل على كل من جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج. ولكن ليس سفاري.


أو يمكنهم تنزيل تطبيق Microsoft Start للأجهزة المحمولة لنظام التشغيل iOS أو أندرويد. وتعمل الخدمة أيضًا على تعزيز تجربة الأخبار والاهتمامات عبر شريط مهام ويندوز 10 وتجربة الأدوات المصغرة عبر ويندوز 11. وتتوفر في مايكروسوفت إيدج من خلال صفحة علامة تبويب جديدة.


ويشبه موقع Microsoft Start للوهلة الأولى أي بوابة إلكترونية أخرى تقدم مجموعة من الأخبار من مجموعة متنوعة من الناشرين، جنبًا إلى جنب مع عناصر واجهة مستخدم لأشياء مثل الطقس والأسهم والنتائج الرياضية وحركة المرور.

 

وعند النقر لقراءة مقالة، يتم نقلك إلى إصدار مشترك مستضاف على نطاق مايكروسوفت، الذي يتضمن شريط التنقل العلوي لـ Microsoft Start في الأعلى وأزرار تفاعل الرموز التعبيرية أسفل العنوان.


ويمكن للمستخدمين أيضًا التفاعل مع القصص باستخدام الرموز التعبيرية أثناء تصفح الصفحة الرئيسية نفسها.

 

وتتشابه مجموعة الرموز التعبيرية مع تلك التي تقدمها فيسبوك، باستثناء أن مايكروسوفت قد استبدلت الرموز التعبيرية للوجه الضاحك المثير للجدل عبر فيسبوك بوجه مفكر.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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